Která středočeská města přivítají Nový rok ohňostrojem? Pražané budou mít na výběr

Ohňostroj na přelomu roku pořádá jen část středočeských radnic. Ve dvou největších městech, Kladně a Mladé Boleslavi, profesionální pyrotechnika chybět nebude. Většinou se ohňostroje budou konat 1. ledna. Praha svým obyvatelům nabídne videomapping, lidé se ale přesto na ohňostroj složili.

Kladno ani Boleslav ohňostroj nezavrhly

Barevná světla rozsvítí nebe nad největším středočeským městem na Nový rok od 18:00. Už podruhé nechá vedení Kladna ohňostroj odpálit u náměstí Sítná. "My bychom rádi oslovili obyvatele s tím, aby zbytečně nepráskali rachejtle," uvedl kladenský primátor Dan Jiránek. Lidé se podle něj mohou přijít podívat na velký ohňostroj a sami nemusí pyrotechniku nakupovat. Podle primátora by to mimo jiné omezilo během dne hluk, který děsí některé děti i zvířata.

V Praze bude na výběr: Desetiminutové promítání (videomapping) na historickou budovu Národního muzea pořádá magistrát. Je pojmenováno My, Praha a bude rozděleno do sedmi obrazů. Lidé jej uvidí v 18:15, 19:15 a 20:15. Videomapping připravuje agentura Art 4 Promotion a město za ni zaplatí necelé dva miliony korun. Chybět ale nebude ani ohňostroj, nazvaný Praha božská. Pořádá ho Spolek Ohňostroj pro Prahu. Začne v 18:00 a nejlepší bude sledovat ho z piazzetty u Kongresového centra, kde bude i zvuková aparatura. Pořadatelé na ohňostroj uspořádali veřejnou sbírku, na kontě je již přes čtvrt milionu.

Rakovník na Nový rok, Mělník až v září...

Tradiční ohňostroj nebude chybět ani v Rakovníku, a to na autobusovém nádraží, 1. ledna od 19:00. Naopak v Mělníku ohňostroj každoročně doprovází zářijové vinobraní, na přelomu roku jej proto město nepořádá.

Kolín i Poděbrady ohňostroj odpálí

V Kolíně se bude konat ohňostroj 1. ledna v 18:00, tradičně bude odpalován z lávky. V Mladé Boleslavi bude ohňostroj součástí plánovaných oslav, které započnou 31. prosince ve 21:00 na Staroměstském náměstí. Naopak v Poděbradech čeká občany změna, ohňostroj se už neuskuteční jako součást silvestrovských oslav, ale až 1. ledna v 17:00 na ostrově.

V Kutné Hoře s koncertem

V Kutné Hoře proběhnou novoroční oslavy 1. ledna od 15:00 na prostranství před chrámem svaté Barbory a Jezuitskou kolejí. Připraveno bude vystoupení zpěváka Vlasty Horvátha, novoroční pozdrav přednese starosta Josef Viktora. Světelná show vypukne v 17:10. Také v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi 1. ledna v 18:00 odpálí ohňostroj z lávky nad zdymadlem.

Benešov ani Příbram nic nechystají

Naopak v Příbrami nebo Benešově s ohňostrojem nepočítají. "Město nic nechystá," řekla tajemnice benešovské radnice Magda Zacharieva. Soukromé ohňostroje ale určitě budou, odpalují se například na Karlově. Podobná praxe je i v Berouně, kde radnice novoroční oslavy také neplánuje. "Město nepořádalo ohňostroje ani v minulých letech," uvedla mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.