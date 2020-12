Právo mít zbraň bude zákonem výslovně zaručeno

Zákon bude nově obsahovat ustanovení, podle něhož "právo nabývat, držet a nosit zbraň je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem". Ustanovení je reakcí na odzbrojovací tendence v Evropské unii.

Nová pravidla mají na rozdíl od původního vládního návrhu umožnit používat tlumiče hluku výstřelu a zaměřovače pro noční vidění, které nyní patří mezi zakázané doplňky zbraní. Zjednodušen bude způsob likvidace zbraní nebo jejich prezentace při výstavních či prodejních akcích. Norma má umožnit vystavování a přepravování zbraní při kulturně-historických akcích, například při ukázkách historických zbraní během průvodů nebo rekonstrukcí bitev.

Paradoxně upravuje i biatlonisty

Novela má také jednoznačně umožnit biatlonistům a biatlonistkám viditelné nošení jejich zbraní během jejich závodů. Zákon má také zavést požadavky na střelnice. Úřady, do nichž je vstup se zbraní zakázán, by musely mít trezory pro jejich uložení.

Zachování desetileté platnosti zbrojních průkazů bylo Sněmovnou schváleno s tím, že policie bude nejméně jednou za pět let prověřovat, zda držitel průkazu splňuje zákonné, zejména zdravotní podmínky.

Dvě nové kategorie

Dosavadní kategorie zbraní se podle vládního návrhu rozšíří o dvě nové. Budou do nich spadat legálně vlastněné zbraně, u nichž například majitelé dosud neměli ohlašovací povinnost, a nemusely tak být zaregistrovány. Týká se to například historických, znehodnocených nebo plynových zbraní, které budou nově spadat do přísnější kategorie. Není jasné, kolik takových zbraní budou muset jejich majitelé nově zaregistrovat. Jejich počty se odhadují na desetitisíce až statisíce.

Součástí novely je i nová evropská úprava, která se týká technických požadavků na poplašné a signální zbraně a pro označování palných zbraní.

KAM DÁL: Tělo ze stravy skutečně využije pouze minimum. Určitě tak platí, že jsme to, co jíme.