Prezident Zeman o ruských agentech dobře věděl. Proč tedy BIS zesměšňoval a její zjištění znevažoval?

Naposledy se k práci BIS vyjadřoval prezident Zeman v říjnu roku 2020. Požadoval po jejím šéfovi Michalu Koudelkovi jasné důkazy o působení ruských agentů na území naší země. A velmi důrazně tlačil dokonce na jeho odvolání, protože si sám nechal vytvořit investigativní analýzu, která prý jasně říká, že šéf BIS neměl ke svým tvrzením podklady. Ve světle posledních událostí jich nasbírali Michal Koudelka a bezpečnostní složky jistě dost.

Jen bylo potřeba všechna zjištění zanalyzovat, podložit a především zkompletovat spolu s Národní centrálou proti organizovanému zločinu a brněnským krajským státním zastupitelstvím. Výsledem je nezpochybnitelné narušení suverenity České republiky dvěma agenty GRU a Miloš Zeman se musel chtě-nechtě postavit na stranu vlády a podpořit vyhoštění pracovníků ruské ambasády.

Dejte mi jména agentů

Michal Koudelka je ředitelem BIS od roku 2016 a prezident Zeman na jeho pozici útočí víceméně nepřetržitě. V minulosti dokonce označil celou tajnou službu za „čučkaře“ a Koudelku i napopáté – navzdory návrhu vlády – odmítl jmenovat generálem. V říjnu 2020 mu zadal kontroverzní úkoly: "Zabezpečte informace a poskytněte mi zprávu, kteří konkrétní ruští zpravodajští důstojníci působí v Česku, kteří Češi spolupracují s ruskými zpravodajci, jaké informace jim předávají a jak spolupráce vypadá. Případně - zabezpečte informace a poskytněte mi zprávu o vlivových a infiltračních operacích ruských tajných služeb, které ohrožují zájmy Česka, kdo je řídí a kteří konkrétní ruští zpravodajci se na nich podílí a jak."

Koudelka tlak ustál a přinesl výsledky

Tato aktvita z Hradu vzedmula vlnu nevole napříč politickým spektrem. Dotazy na oprávněnost zadaných úkolů rezonovaly politickým spektrem a prezident Zeman zarytě mlčel k dotazům, na co nebo pro koho tyto odpovědi sbírá. Navíc touto aktivitou dostala hlava státu šéfa BIS do pasti. Kdyby totiž informace poskytl, došlo by k naprosté diskreditaci služby ve světě. Pokud by to neudělal, mohl by si v jeho hodnocení udělat Miloš Zeman další významný černý puntík.

Koudelka se rozhodl za podpory parlamentní komise pro kontrolu BIS informace nevydat a šéfem kontrarozvědky naštěstí doteď zůstal. V létě mu však skončí pětiletý mandát, který může vláda prodloužit, nebo vybrat na jeho místo někoho jiného. A vyjádřit se může formou doporučení i prezident Zeman. Ještě v pátek by jeho jméno rozhodně nedoporučil, nyní se mu ale bude jen těžko obhajovat názor, že svou práci dělají čučkaři z BIS pod jeho vedením špatně.

