A první dámu ještě máme? Zeman Putina odsoudil, manželka Ivana mlčí. Proč nepomáhá uprchlíkům z Ukrajiny?

Do České republiky už přišlo od letošního 24. února přes 300 tisíc Ukrajinců, kteří svou zemi opustili kvůli záchraně vlastních životů před válkou. Mnohdy jen s igelitkou, dětmi v náručí ušli v mrazu desítky kilometrů do bezpečí, odkud se jim povedlo strastiplnou dlouhou cestou dojet přes hranice až k nám.

Vláda Petra Fialy, ale také krajské a obecní samosprávy běžencům maximálně pomáhají, obrovská vlna solidarity se vzedmula i od obyvatel Česka. V minulosti tolik kritizované neziskovky vybraly na pomoc uprchlíkům stamiliony korun a v neuvěřitelně krátké době zkoordinovaly převoz lidí ze Slovenska i Polska, ubytování i materiální pomoc. Většina Čechů pomáhá zoufalým Ukrajincům jak může a dokáže, z jednoho místa se jim ale žádné podpory nedostává. Jde o Pražský hrad a konkrétně první dámu, jejíž pozice byla vždy historicky spojována s charitativní činností a pomocí potřebným.

Je paní Zemanová tak netečná?

Opravdu s paní Ivanou Zemanovou nijak nepohnuly záběry vybombardovaných porodnic a škol, zraněných dětí a těhotných maminek, hledajících úkryt před řáděním ruské armády? Nebo snad nesleduje instagramový účet manželky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Oleny, která válečné hrůzy pravidelně ukazuje světu? Je možné, že manželka českého prezidenta svou pomoc jen skrývá a veřejně nedeklaruje?

Pak se ovšem nabízí myšlenka, zda k tomu má Pražský hrad nějaký záměrný důvod. Zda s námi jen nehraje hru, kdy se Miloš Zeman z pragmatických důvodů sice veřejně distancuje od Putinovy agrese, ale i nadále se nehodlá on ani jeho nejbližší okolí vzdát své léta proklamované podpory Kremlu.

Tisková zpráva Jiřího Ovčáčka z 18. března 2022: Na základě pokynu prezidenta republiky Miloše Zemana prověřil vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář možnosti ubytování uprchlíků z Ukrajiny v objektech spravovaných Kanceláří prezidenta republiky. Bezpečnostní složky vyloučily objekty nacházející se v bezpečnostním perimetru Pražského hradu a zámku v Lánech. Jako vhodný pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny, maminek s dětmi, byl vytipován objekt Na Opyši, ve kterém jsou k dispozici dva větší byty. Tyto byty byly následně nabídnuty Charitě ČR. Konkrétní kroky k ubytování uprchlíků z Ukrajiny budou provedeny v nejbližších dnech.

Jak pochopit, že se ani jednou, byť symbolicky, neobjevila třeba v uprchlickém centru, nebo nevydala jako důkaz podpory Ukrajině - na Hradě tolik oblíbenou - tiskovou zprávu? Že by se takový postoj první dámy nemusel líbit soudruhům z Ruska, kterým šel Miloš Zeman spolu se svými nohsledy vždy na ruku?

Možných vysvětlení absence první dámy Česka ve chvíli, kdyby se celkem hodilo, aby projevila svou aktivitu, může být mnoho. Pro Pražský hrad ale není vysvětlení situace zřejmě nijak důležité a nechává opět prostor ke spekulacím. Spekulacím, které rozhodně nejsou pro tuto pozici důstojné a především s odkazem na historické konotace až neuctivé.

První dámy šly vždy příkladem

Vzpomeňme na Charlottu Garrigue Masarykovou, která, ač nechtěla být paní prezidentovou, ve své vážné nemoci dokázala ohromit svět svou solidárností a také bojem za práva žen. Olgu Havlovou, která po boku Václava Havla pomáhala potřebným, založila Výbor dobré vůle na podporu nespravedlivě stíhaných a Charty 77. Druhá manželka prezidenta Havla Dagmar Havlová-Veškrnová stvořila Nadaci Vize 97. V pozici první dámy například aktivně pomáhala shánět finance na likvidaci následků povodní v roce 2002.

Herec Sean Connery tehdy věnoval právě její nadaci téměř dva miliony korun. Už jako bývalá první dáma se s vervou zapojila do šití roušek s příchodem první vlny koronaviru a i nyní v době ukrajinské krize dává velmi zřetelně najevo svou solidárnost s lidmi, kteří přišli o své domovy, blízké a rodnou zem. Charitativní činnost bavila na postu manželky prezidenta zřejmě nejvíc i Lívii Klausovou. Ta si svou oficiální roli po boku manžela Václava příliš neužívala, zato při pomoci potřebným byla vždy hodně vidět a s manželem založila i nadaci, jež pomáhá konkrétním lidem v těžkých situacích.

Ivana Zemanová a ticho nad Ukrajinou

Manželka současného prezidenta Miloše Zemana je prozatím nejméně výraznou první dámou ve srovnání s jejími předchůdkyněmi. Svého muže podpořila veřejně ve chvíli, kdy byl na podzim loňského hospitalizován v ÚVN a bylo potřeba dát najevo, že za ním stojí, a požádala veřejnost i politiky o shovívavost s jeho zdravotním stavem. Charitě se Ivana Zemanová samozřejmě věnuje také, založila Nadační fond se svým jménem.

V sekci Novinky na jejím webu jsme se dozvěděli, že poslední aktivitou nadace byl příspěvek na podporu terénních pečovatelských služeb pro seniory, který udělal radost v Domácím hospici Srdcem, Zookontaktu Rebeka i Koloběhu života. A to v listopadu loňského roku. Naposledy byla první dáma veřejně viděna na Pražském hradě u příležitosti předávání státních vyznamenání začátkem března. V souvislosti s Ukrajinou ještě oficiálně nepromluvila, její hlas by jistě v té hlasité pomoci nijak nezapadnul. Určitá skupina obyvatel Česka totiž s pomocí uprchlíkům příliš nesouzní a právě u nich by mohl její apel dobře zafungovat.

Ano, paní Ivana Zemanová již nepotřebuje svému muži pomáhat s udržením voličské základny. Za necelý rok mu totiž končí prezidentský mandát a na jeho místo usedne jiná osobnost. Přesto by bylo pěkné, aby po jeho boku dokončila své období na pozici první dámy důstojně a svou neviditelností tento post zcela neznehodnotila. S novým prezidentem totiž obsadí její místo i nová první dáma a té se třeba její významný společenský post bude líbit.

