Rusko bude dál útočit, naruší jednotu států NATO i EU. Putin má jednu vysokou kartu

Ukrajinská armáda klade tvrdý odpor, ruská vojska nepostupují tak rychle, jak Vladimir Putin plánoval. „Uvědomuje si, do čeho zemi zatáhl. Ale i to, že se věci nedaří tak, jak chtěl,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz generál Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu armády ČR.

Přijdou další operace

Podle něj se ruský prezident nespokojí s útokem na Ukrajinu, ať už to nakonec dopadne jakkoli. Odvetné kroky směrem k zemím, které Ukrajině pomáhaly, budou pokračovat. „To bude určitě realita. Ale nemyslím si, že by šlo o vojenské napadení. Bude mnohem více agresivní v oblasti nevojenských útoků na naše společnosti.“

Putin se tak zřejmě bude soustředit na narušování soudržnosti společnosti, vymýšlením dalších dezinformačních kampaní či psychologických operací a kybernetické útoky. Ale třeba i na narušování chodu kritické infrastruktury s cílem zvýšit nespokojenost obyvatelstva, například narušování dodávek elektrické energie.

Nebude se štítit vražit

Šedivý je přesvědčen, že jednou ze zbraní budou energetické suroviny, jako tomu je už dnes. „Ale bude postupovat více selektivně. Tím naruší jednotu států EU i NATO. Nebude se štítit opakovat diverzní akce, jako tomu bylo v ČR a Bulharsku útoky na vojenské objekty, ale ani toho, co předvedlo Rusko při vraždě a pokusu o vraždy ve Velké Británii.“

Expert na bezpečnost upozorňuje na možná "trumfové eso", které má ruský prezident v ruce. „Tou je radikalizace ruských menšin v některých sousedních státech. Pokud bude u moci současná „klika“, musíme počítat s tím, že skončilo období klidu,“ má jasno Šedivý.

O to více se tedy podle generála musíme věnovat posílení našich vlastních kapacit pro zajištění základních životních funkcí státu. „Na to jsme zapomněli. Poslední roky nám to důrazně připomněly. A bude asi hůř.“

KAM DÁL: Některé dezinformační weby končí. Ten, který šíří válečnou propagandu, však pokračuje.