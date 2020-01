Skauti nutně potřebují větší klubovny. Zatím musejí odmítat další zájemce

Říčanští skauti shánějí peníze na stavbu nové klubovny. Dosavadní prostory jim nevyhovují kapacitou a musejí odmítat zájemce o členství. Novou klubovnu by uvítali také skauti v Benešově. Zájem mají o nevyužitou vilu Katuška, město však pro ni nejspíš najde jiné využití.

Říčanští skauti mají se 324 členy největší středisko ve Středočeském kraji a patnácté největší v Česku. Členská základna podle mluvčí radnice Kateřiny Lauerové strmě roste, jenom počet členů ve věku od šesti do 15 let se od roku 2008 více než ztrojnásobil z 60 na nynějších 184.

Nynější klubovna nestačí

Padesát let stará klubovna u rybníku Marvánek nestačí pokrýt poptávku zájemců. Proto skauti připravili projekt nové klubovny za 7,4 milionu korun a shánějí peníze na výstavbu. Stavět by se mělo na pozemku skautského střediska u budované cyklostezky z Mnichovic do Prahy.

Přispět může i veřejnost

"Prostředky sháníme, kde můžeme. Něco máme našetřeno, založili jsme veřejnou sbírku s transparentním účtem, kam přispívají naši členové, rodiče, ale i široká veřejnost. Pořádáme akce na podporu projektu, žádáme o dotace, kde je to možné," uvedl vedoucí střediska Tomáš Rajtora.

Benešov je na tom obdobně

Novou klubovnu by uvítali také skauti v Benešově, kteří sídlí v přístavbě vedle Základní školy Dukelská. "Měli by zájem o Katušku, ale tam dáme asi přednost něčemu jinému," řekl místostarosta Zdeněk Zahradníček.

Radnice má jiný názor

Dříve v benešovské vile Katuška sídlila základní a praktická škola, loni se ale přestěhovala do nových prostor v Hodějovského ulici. Podle radnice by v historické budově mohla vzniknout chráněná dílna, hudební zkušebna nebo muzeum.