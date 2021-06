Skvělý výsledek zápasu s Nizozemím byl předem jasný. Znali jsme ho už v pátek

Věříte, že se dá něco vyčíst z karet? Snad budoucnost? Pokud patříte ke skeptikům, není důvod vám něco vyčítat. Logické myšlení to samozřejmě odmítá. Malý červíček pochybností však v duších leckoho z našich čtenářů zasel jasnovidec a věštec Ladislav Horváth. „Vyhrajeme 2:0,“ řekl nám v pátek. Kdo vstřelí branky nevěděl. Prý se karet nedokáže zeptat, protože netuší, kdo za český nároďák hraje.

Šel proti všem

Pan Horváth tak šel téměř proti všem. Bookmakeři tipovali jasný postup Nizozemců, dokonce i fanoušci s těžkým srdcem uznávali, že to asi nevyjde. „Říkám jen to, co vidím,“ tvrdí skromně jasnovidec. Ne nadarmo už několikrát spolupracoval s policií na řešení složitých případů.

„Když jsem byl malý, vnímal jsem svoji schopnost jako prokletí. Až později mi došlo, že je to dar. Ale musím ho využívat s velkým rozmyslem, negativní síly jsou velmi silné,“ vysvětluje Horváth. Čtvrtfinále si Češi zahrají v dalekém Baku s Dánskem a my se na výsledek určitě zase zeptáme!

KAM DÁL: Neznámá žena jí zachránila život: Máte rakovinu, jděte k lékaři, řekla jí na pláži.