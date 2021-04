Teď není čas otevřít obchody, varuje epidemiolog Smejkal. Jasně říká, kdy se tak může stát

Vzdělání jako priorita, otevřené školky, druhý stupeň základních škol a praktická výuka nejpozději současně s otevřením obchodů. To vláda slíbila a tak by to mělo podle týmu odborníků z MeSES zůstat. Zároveň upozorňují, že podlehnout tlaku a dělat jakékoli změny by nyní bylo velmi nešťastné a nebezpečné.

Doufám, že vláda dodrží slovo

„Priority obnovy byly stanoveny jednotlivými balíčky a z těch vyplývá, že by se školky, druhý stupeň ZŠ a praktická výuka všech úrovní škol měla otevřít nejpozději zároveň s obchody, při hranici 100 případů na 100 tisíc obyvatel za týden. Dnes jsme na hodnotě 146 a odhadujeme, že na 100 budeme okolo 10. května. Doufáme, že vláda dodrží své slovo a nedovolí obchodům výjimku na úkor škol,” zdůrazňuje epidemiolog Petr Smejkal.

Dodržení plánovaných milníků a jejich časových rozestupů je podle něj důležité také proto, že se v čase zvyšuje vliv očkování a sezonní vlivy, které částečně kompenzují růst počtu kontaktů. Dalším kompenzačním prvkem je testování.

Čím více testujeme, tím lépe

Skupina proto doporučuje postupný přechod na PCR testování a využití průkazu TNO (test-nemoc-očkování), který by umožnil otevřít víc oblastí života bezpečně.

„Je velmi nešťastné uvažovat tak, že testování již není třeba, protože se situace zlepšila. Testování je nadále druhý nejlevnější mechanismus, jak s epidemií bojovat (hned po očkování), a čím víc budeme testovat, tím dříve dosáhneme podmínek pro realizaci dalších vládních balíčků,” vysvětluje viroložka Ruth Tachezy.

Pozor na reprodukční číslo

MeSES také varuje před rizikem pramenícím z postupného růstu reprodukčního čísla, který souvisí s balíčky obnovy, i s postupně klesajícím dodržováním platných opatření. Současnou hodnotu R odhaduje na přibližně 0,9.

„Teď není vhodný okamžik pro nějaké další neplánované změny ohlášeného systému balíčků. My si uvědomuje, že ta omezení jsou těžká, ale musíme se dívat dopředu dále než týden a na všechny části života najednou. Pokud se předčasně otevře jedna oblast, hrozí, že se naopak zase zdrží ostatní balíčky,” má jasno výzkumník oxfordské univerzity Jan Kulveit.

