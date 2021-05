Testy do škol dodá údajná přítelkyně exrozvědčíka Randáka. Upomínkové předměty vyměnila za stamilionový covidový byznys

Společnost Targo Promotion nesla v době svého založení v roce 1992 jiný název, ale už tehdy za ní stála Michaela Krešlová. Inovativní podnikatelka, kterou můžete znát také jako herečku z filmu Bota jménem Melichar, rozjela zcela nový marketingový byznys, a získala si v rozvíjejícím se Česku skvělé kontakty i klienty. Provdána za šéfa TV Prima Martina Dvořáka měla dostatek zakázek, které úzce souvisely s jejím privilegovaným postavením v pražském podnikatelském světě. A v něm se uměla sympatická blondýna vždy velmi dobře pohybovat.

Rozvodová válka

Manželství s Dvořákem, který se mezitím posunul na pozici šéfa Dopravních podniků, zkrachovalo po pěti letech a mezi manželi se rozhořela nelítostná rozvodová bitva. Michaela Krešlová se rozhodla pomstít exmanželovi velmi krutě, a v zápalu boje o majetek a také jejich společného syna, se nezdráhala vytáhnout na světlo informace o údajných finančních machinacích v Dopravním podniku. Do těch zapletla i Dvořákovu matku Marii Novákovou, jež se musela přes advokátní kancelář vehementně bránit nařčením z korupčního jednání. K tomuto existují veřejně dostupná tisková prohlášení AK Šachta & Partners, která se týkají například akvizicí dvou jejích nemovitostí, které se Krešlová snažila přes média účelově skandalizovat.

Exrozvědčík Randák ve vztahu s Krešlovou?

Za obviněními, vznesenými vůči Dvořákovi případně jeho matce, stál veřejně jeden člověk - Karel Randák, bývalý šéf civilní rozvědky. Proč chtěl Martina Dvořáka zničit a svou veškerou energii směřoval v období kolem roku 2010 právě k tomuto cíli? V pražském podnikatelském prostředí byla veřejným tajemstvím informace, že se Karel Randák údajně sblížil právě s jeho exmanželkou. A pod značkou Nadačního fondu proti korupci, u jehož zrodu stál spolu s miliardářem Janečkem, se snažil všemožně rozklíčovat byznysy v Dopravním podniku hl. m. Prahy, které vedly až k Ivo Rittigovi. Randák v té době tvrdil, že s Michaelou Krešlovou nikdy nic společného neměl, avšak jeho osobní angažovanost ve věcech ohledně Dvořáka to příliš nepotvrzovala. Michaela Krešlová jejich vztah nikdy nevyvrátila, pouze v omluvě týdeníku Reflex v březnu 2017 bylo uvedeno, že se jí vydavatel omlouvá za několik tvrzení v článku z února 2012, a jedním z nich byl i její údajný vztah s Randákem.

Obvinění Dvořáka došlo až před soud. Výsledek toho rozvodového medializován nebyl, všichni obvinění v kauze Dopravních podniků ale byli v roce 2020 vrchním soudem v Praze osvobozeni. A to včetně Martina Dvořáka.

Průlom s teploměry pro Vojtěcha

A co mezitím dělala jeho bývalá žena Michaela Krešlová? Vybudovala z Targo Promotion světovou společnost s kanceláří v Hongkongu, v říjnu loňského roku rozšířila svou živnost o pronájem nemovitostí, a s příchodem covidu na jaře loňského roku se pustila do velkých byznysů. Ačkoli nikdy předtím neobchodovala se zdravotnickým materiálem, a nemá tuto činnost zapsanou ani v obchodním rejstříku, jen v březnu 2020 dodala podle smluv v databázi hlidacstatu.cz Ministerstvu zdravotnictví roušky a respirátory v hodnotě 191 milonů korun. Podle dalších 6 smluv zdravotnický materiál v hodnotě 80 milionů korun. A pamatujete si ještě nakupovací přešlapy ministra Vojtěcha? Co třeba ten s bezkontaktními teploměry, kdy si jich vloni v březnu narychlo objednal 3000 u Medicton Group z Poličky. Ověřené společnosti, která se prodejem zdravotnického materiálu zabývala 15 let. Když je měla vyrobené v Číně a připravené k odeslání, ministr Adam Vojtěch zakázku bez vysvětlení zrušil s tím, že teploměry zakoupil od výrobce reklamních předmětů Targo Promotion Michaely Krešlové. Proč? Nikdy nevysvětleno.

Předpokládám, že ještě dnes bude uzavřena smlouva na dodávku antigenních testů pro školství. Jde o opakovanou zakázku na pořízení celkem 5,6 mil. ks antigenních testů. Komise vybírala celkem z 8 uchazečů. Vítěznou nabídkou podala firma Targo Promotion Praha. pic.twitter.com/dNZkzM7RQE — Pavel Švagr (@pavel_svagr) May 10, 2021

Letos v dubnu se společnost Targo Promotion objevuje v obchodech se státem znovu - 43 tisíc sad antigenních testů v ceně 46 Kč za jeden si u ní objednalo Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Tuto zakázku se zřejmě povedlo dobře zrealizovat, a tak nic nebránilo tomu, aby firma Michaely Krešlové vyhrála i velký tendr na testy do škol. Těch má dodat do skladů Státních hmotných rezerv 5,6 milionu kusů v ceně necelých 25 korun za jeden. Na firmu, která téměř 30 let vyrábí 3D promo předměty, jde o celkem slušně rozjetý byznys.

