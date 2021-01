Účastníky Bidenovy inaugurace oblékli hlavně návrháři z USA, zaujala i Lady Gaga

Navrhl je newyorský tvůrce Christopher John Rogers. K večernímu programu má Harrisová připraveny šaty od Sergia Hudsona, který působí v Los Angeles. "Děkuji, paní viceprezidentko. Jsme poctěni, že jsme dostali v této historické chvíli svou malou roli," napsal Rogers na instagramu.

Bývalé první dámy Michelle Obamová a Hillary Clintonová se připojily k symbolice a obě měly na sobě šaty v odstínech purpuru, barvy amerických sufražetek. Jak ale podle agentury Reuters podotkli mnozí pozorovatelé, symbolika se dá vysvětlit i politicky - totiž jako jednota vzniklá spojením "modrých", demokraty ovládaných států, s "červenými" státy s převahou republikánů.

K purpurovému moři se nepřipojila první dáma Jill Bidenová, která na sobě měla šaty i kabát v modrozelené barvě oceánu od newyorské luxusní oděvní značky Markarian Alexandry O'Neilové. Podle návrhářky byla zvolena barva "znamenající důvěru, odvahu a stabilitu". S modelem Bidenové ladila i její rouška.

Bidena i Harrisové manžela Douglase Emhoffa na inauguraci oblékl americký klasik Ralph Lauren, který zajišťuje oděvy i americkým olympijským týmům. "Je čas dát se dohromady s láskou a porozuměním," napsal Lauren na twitteru.

Oděvem zaujala i Lady Gaga, která přišla zazpívat hymnu v šatech od francouzské značky Schiaparelli, již vede Texasan Daniel Roseberry. Jejím šatům tvořeným červenou širokou sukní a těsným černým topem vévodila zlatá brož ve tvaru holubice se snítkou v zobáčku. „Holubice s olivovou ratolestí. Můžeme se všichni navzájem smířit,“ napsala Lady Gaga na twitteru.

A dove carrying an olive branch. May we all make peace with each other. pic.twitter.com/NGbgKM9XiC