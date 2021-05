Víte, komu vaše děti posílají intimní fotky? Sexting je velkým nebezpečím, i o něm se víc mluví díky kauze Dominik Feri

Sexting neboli elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem je mezi českými teenagery stále populárnější. „V loňském roce jsme zaznamenali 72 případů sextingu u nezletilých, což je o 30 % více než v předchozím roce,“ potvrdil Kamil Kopecký z Centra prevence rizikové virtuální komunikace.

Sexting je spojením dvou anglických slov. Tedy sex a texting (psaní). Dlouho se předpokládalo, že takovémuto druhu nezávaznému posílání zpráv a fotek propadají hlavně nezadaní. Jenomže se ukazuje, že je to spíš naopak. Mnozí to berou jako koření vztahu.

To, mimo jiné, provozuje i online poradnu na portálu E-Bezpečí určenou pro oběti kyberšikany. „Oznámit celou situaci policii brání obětem strach z úniku materiálu na internet, pocit ponížení či vydírání druhou stranou,“ dodal Kopecký.

Posílání intimních fotek neznámým lidem

Česká republika však není zdaleka jedinou zemí, kde mladí lidé do 18 let sexting provozují. Také ve Spojených státech amerických je sexting relativně častý. Podle průzkumu zveřejněného na portálu GuardChild již někdy ve svém životě odeslalo fotografie či videa zachycující vlastní nahé či polonahé tělo 20 procent mladistvých lidí.

Eroticky laděné textové zprávy si pak prostřednictvím mobilního telefonu, e-mailu či komunikačních aplikací vyměňuje 39 % amerických teenagerů. Většina mladistvých intimní obsah sdílí se svým současným partnerem či partnerkou, až patnáct procent jej ale odeslalo člověku, kterého znají pouze přes internet.

Obecně nejvyšší míra sextingu je v Irsku, kde si až čtvrtina teenagerů posílá zprávy se sexuálními textovými, obrazovými či video motivy. Nejrozšířenější je sexting mezi studenty ve věku 14 až 17 let, nevyhýbá se ani mladším ročníkům. Průzkum irského Výzkumného centra proti šikaně odhalil, že podobné aktivity provozuje 4,4 % chlapců a 1,6 % dívek ve věku 11 až 16 let.

Kde je chyba?

„Za to, že mladí lidé důsledky sextingu podceňují, může především nedostatek relevantního a srozumitelného vzdělávání v dané problematice na školách. Co na začátku vypadá atraktivně nebo zábavně, může velmi brzy postavit jednu stranu do pozice šikanované oběti, která nad snímky ztrácí kontrolu, a druhou stranu za hranice zákona,“ přibližuje Adam Durčák ze sexshopu Růžový slon, který se mimo jiné věnuje i problematice sextingu a kyberšikany.

Zatímco v partnerském vztahu může výměna vzrušujících vzkazů či fotografií partnerům přinést nové sexuální podněty, sexting jakožto samostatná činnost provozovaná s neznámým člověkem je problematický.

Následkem je i vydírání

Odborníci se shodují, že posílání intimního obsahu není vždy dobrovolnou činností, ale že za tím může stát tlak druhé strany. Podle GuardChild je nátlak komunikačního partnera až pro polovinu dívek důvodem pro sdílení sexy snímků. Častým následkem zneužití intimních materiálů pořízených sextingem je právě vydírání jejich autora.

„To probíhá podle podobných schémat, kdy nezletilého kontaktuje neznámý uživatel a snaží se jej zmanipulovat lichotkami. Po krátké době, kdy dojde k výměně intimního obsahu, přichází na řadu vydírání se stupňující se intenzitou,“ popsal Kamil Kopecký s tím, že nejčastějšími oběťmi jsou chlapci, pachateli pak zpravidla obě pohlaví. Pro rodiče to znamená dávat co největší pozor. I když je pravda, že uhlídat takové věci je prakticky nemožné.

KAM DÁL: Lucie Bílá už není nejprsatější česká zpěvačka. Krásná blondýna ji trumfne přírodními šestkami.