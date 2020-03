Zaměstnanci firmy kradli díly do aut, způsobili škodu za miliony

Čtyři zaměstnanci jedné z firem u Prahy, která vyrábí komponenty do aut, kradli nové díly a prodávali je ve sběrných surovinách. Způsobili škodu za několik milionů, hrozí jim až desetileté vězení.

Muži ukradli svému zaměstnavateli přes 400 keramických náplní do katalyzátorů

Všechny čtyři zaměstnance obvinila policie z trestných činů krádeže, majitele sběrných surovin z legalizace výnosů z trestné činnosti. Čtveřice mužů ve věku od 34 do 46 let ukradla svému zaměstnavateli přes 400 keramických náplní do katalyzátorů.

První případ se stal v lednu, muži odcizili a prodali 244 keramických náplní. V únoru chtěli prodat 200 kusů, podařilo se jim zpeněžit ale pouze část, při jejich návratu pro zbylé náplně zadrželi dva z nich policisté. "Ještě téhož dne skončili na policii také další dva zaměstnanci firmy a majitelé sběrných surovin, kteří měli kradené katalyzátory vykupovat," uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Provedli domovní prohlídky

Muži keramické náplně do katalyzátorů vyváželi z firmy, skládali poblíž oplocení a odtud je odváželi do sběrných surovin, kde je vykupovali majitelé provozovny, kteří o původu dílů podle policie věděli. Výrobní hodnota jednoho katalyzátoru převyšovala částku 9 500 korun, majitelé sběrny vykupovali tyto komponenty za částku od 2 000 do 2 500 korun za kus.

Po zadržení podezřelých policisté provedli domovní prohlídky, při kterých kriminalisté zajistili finance v řádech miliónů korun.

"I přes podané návrhy na vazební vyšetřování, zejména u osob, které jsou ohroženy nejvyšším trestem, nebyla vazba akceptována," řekla Suchánková. Vyšetřování všech obviněných tak podle ní pokračuje na svobodě.