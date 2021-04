Zmokneme při pálení čarodějnic? A bude nám k polibkům pod třešní svítit sluníčko?

V pátek bude přes den na celém území Česka polojasno a teplo, ale od 20 hodin, kdy se rozhoří ohně, se od jihozápadu začne zatahovat a místy může dojít na přeháňky. Později v noci začne pršet na celém území země. Deštivo bude po celou filipojakubskou noc, zloději májek by měli počítat s chladným a hodně mokrým ránem. Po celý 1. májový den se bude střídat polojasná a zatažená obloha.

Líbání až odpoledne

Na pálení čarodějnic si tedy nezapomeňte přibalit deštník či pláštěnku a také teplejší mikinu - v noci klesne teplota na 8 stupňů, pouze na Moravě si užijí teplejší večer i noc o 3-5 stupňů. Prvomájový polibek pod rozkvetlou třešní si naplánujte spíše na odpoledne, a to především na východě republiky. V Čechách by se měla oblačnost rozpouštět celkem rychle a už před polednem by měly případné přeháňky zcela odeznít. Přes den se budou teploty šplhat nejprve ke 12 stupňům, následně vystoupají k 16, případně ke 20 na jižní Moravě.

Neděle proprší

Na podvečerním procházku už ale opět počítejte s přeháňkami, které přejdou do zatažené oblohy a spustí se intenzivní déšť. Ten by měl vydržet po celou noc v celém Česku a poleví až v neděli později odpoledne. Na rodinný výlet do jarem rozkvetlé přírody to tedy moc nevypadá a bude i poměrně chladno, očekávejte max. denní teploty kolem 12 stupňů. Ale s blížící se večerem dojde k ustávání deště, oteplování a večer by mohlo být alespoň v Čechách poměrně hezky.

Na horách v oblastech nad 1 000 m nad mořem se můžou v noci ze soboty na neděli objevit sněhové přeháňky, víkend bude víceméně zatažený a teploty nepřekročí 10 stupňů.

