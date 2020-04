Zpráva pro rodiče: Děti se vrátí do základních škol jen dobrovolně, a to ještě pouze na první stupeň

Ve středu 15. dubna ministr školství Robert Plaga vysvětlil plánovaný systém návratu dětí do školních lavic. Nepůjde podle jeho slov o obnovení výuky v běžném rozsahu, ale o alternativní model, který má hlavně pomoci rodičům, kteří mají se vzděláváním svých dětí doma problémy. Může jít o situaci, kdy rodiče již nemohou zůstat doma a musí se vrátit do práce, nebo i další momenty, kterých život nabízí nespočet.

Druhý stupeň až v září

Děti z druhého stupně základní školy půjdou podle ministra školství do školy až v novém školním roce, tedy v září tohoto roku. Je možné řešit s učiteli například individuální konzultace. „Platí ale, že základem je vzdálená výuka. O tom, zda budoe například v červnu umožněny občasné školní aktivity, ještě budeme hovořit, vše se bude odvíjet od aktuální situace,“ konstatoval ministr školství.

Dobrovolně na první stupeň

Menší děti, tedy ty z prvního stupně, může čekat návrat za svými spolužáky a pedagogy již v pondělí 25. května. Podle Roberta Plagy však ani v tomto případě nepůjde o klasickou povinnou školní docházku, ale o dobrovolnou účast na vyučování. Pro tuto příležitost budou vytvořeny tak zvané školní skupiny, které by měly čítat maximálně patnáct dětí.

Jak to bude probíhat?

„Dopoledne by probíhala běžná výuka a v odpoledních hodinách by se tyto skupiny proměnily do podoby družiny,“ vysvětlil ministr. Jde o to, aby se děti z jednotlivých skupin ve škole příliš nemísily. Proto také nebude docházet k jejich spojování například v případě, že v daný den přijde do školy jen polovina dětí. Takové skupiny potom budou pracovat i s takto omezeným počtem žáků.

Šatny ve třídách a další omezení

Další z opatření, které má zamezit přílišnému styku dětí ve školní budově, je návrh na zřízení improvizovaných šaten přímo ve třídách. Právě šatny jsou v mnoha školách pro všechny třídy v podstatě společné a mohlo by docházet ke zbytečnému kontaktu dětí z různých skupin.

Do školy s podmínkou

„Rodiče nebudou muset omlouvat nepřítomnost dětí ve škole, protože nepůjde o klasickou povinnou docházku. Naopak - ti, kteří budou chtít svoje potomky do školy poslat, o tom budou pedagogy předem informovat,“ uvedl ministr školství. Nutné bude také podepsané prohlášení rodičů, že společně s dítětem v rodině nebo ve společné domácnosti nežije osoba z rizikové skupiny.

