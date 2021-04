Rodiče testovaných dětí volají po změně. Chtějí šetrné a efektivní řešení

Děti, které smí podle nařízení vlády navštěvovat školy, musejí dvakrát týdně podstupovat proceduru, při níž odevzdají své vzorky z nosu. Přibližně po 20 minutách se dozvědí, zda se mohou zúčastnit výuky.

Mnohým zřizovatelům škol ani rodičům se nešetrné testování nelíbí a požadují změny. Zvlášť v případech, kdy do různých částí Česka a Moravy byly ministerstvem školství rozdány testy diskutabilní kvality a také náročnosti na provedení testů. Volají také po úpravě nařízení nošení roušek ve školních zařízeních a žádají po vládě tvrdá data, o která se tato přísná opatření opírají.

Experiment s PCR

Na pražské ZŠ Novoborská proběhlo již v neděli testování žáků ze slin, a to metodou PCR. Zřizovatel školy Praha 9 tím chtěl zjistit, jak by tato metoda mohla fungovat a jaké výsledky přinese. Testem prošlo 245 žáků a 45 pedagogů, ani jeden test nevykázal pozitivitu. Všichni tak mohli v pondělí vstoupit do budovy školy bez povinného podstoupení antigenního testu, dodaného přes distribuci z ministerstva školství. „V tuto chvíli máme připravený funkční systém testování PCR testy ze slin metodou tzv. poolingu. Je rychlý, maximálně spolehlivý, cenově dostupný a jednoduše proveditelný, navíc při zjištění pozitivity je známa i mutace viru, což je důležité pro přijímání dalších opatření proti šíření nemoci,“ uvedl k experimentu starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.

Výroky Arenbergera nekorespondují s realitou

Co nám tento případ říká? Například zcela vyvrací tvrzení ministra zdravotnictví, který minulý týden komentoval zanedbatelný záchyt pozitivních testů na covid-19 ve školách během prvních dnů od otevření škol 12. dubna.

Petr Arenberger totiž tvrdil: „Výsledky pondělního testování neříkají téměř nic, protože do škol přicházely zdravé děti. Pokud jejich rodiny dodržovaly platná opatření, mohly být nakaženy jen výjimečně.“ Jeho slova se snažil umocnit i Petr Smejkal, šéf nové Mezioborové skupiny pro epidemické situace při ministerstvu zdravotnictví: „Děti přicházejí do škol z bezpečného rodinného prostředí, a tudíž jsou testy logicky v převažujícím množství negativní.“

Nálož viru neroste

Jak však vyplývá z nových výsledků, po týdnu v dětském kolektivu ani v tom pedagogickém nálož viru nenarostla. Už před otevřením škol k 12. dubnu na to upozorňovala například středočeská hejtmanka Petra Pecková, která v pondělí zveřejnila na sociálních sítích výsledky testování dětí ze svého kraje. „Skóre čtvrtečního testování (15. 4.) je definitivně potvrzeno. 49 892 antigenních testů žáků, z toho 22 dětí “pozitivních”, po ověření PCR už jen 6 pozitivních. 16 negativních. Změňme to!"

Dojde na revizi nařízení?

Ministr Arenberger a poradce Smejkal by tedy měli svá tvrzení z minulého týdne přinejmenším přehodnotit a zvážit, zda nedoporučí vládě urychlení návratu žáků do škol a také nejmenších dětí do mateřských školek a dětských skupin. Navíc by měli upravit i opatření, kdy děti sedí celé dny ve školních lavicích v rouškách i přesto, že jsou testovány negativně na covid-19.

Jasno v tom má i šéf Prahy 9 Tomáš Pertlík, kdy ve svém včerejším tweetu uvádí: „Jsme připraveni podat žalobu. Výmluv, že nemáme kapacitu testovat děti spolehlivě, a proto je 2x týdně na oko zbytečně testujeme nepřesnými antigenními testy, už bylo dost. Nutíme je rotovat, nosit hodiny ve třídách roušky. Na základě jakých dat @strakovka?“

Možnosti kvalitního a šetrného testování jsou široké

I kdyby nedošlo na přechod k PCR testům formou poolingu, jistě by se mohla změnit alespoň forma testování žáků. Na trhu jsou dostupné testy ze slin s vyšší klinickou účinností, které vykazují spolehlivost přes 98 %.

Navíc cenově nijak významně nepřevyšují testy, které v současné době ministerstvo školství ze státních hmotných rezerv do škol dodává. A nutí tak děti 2x týdně k odběru materiálu špejlí z nosní dírky. Rapid testy ze slin jsou mnohem šetrnější a manipulaci s nimi zvládnou sami i ti nejmenší žáčci.

Po úpravě pravidel volají i rodiče

Změnu ve formě testování svého syna by uvítala i maminka Jana Bínová z Plzně: „To, že si syn dvakrát týdně odplivne do sáčku, mi v rámci zajištění bezpečnosti určitě vůbec nebude vadit,“ a dodává, že chlapce testování špejlí “vyloženě stresuje“.

Raději by tedy uvítala možnost syna otestovat na covid-19 svého v klidu doma spolehlivým testem a celkem ji uráží tvrzení, že tuto variantu nelze aplikovat, neboť se nedá věřit, že rodiče test vůbec udělali, kdy ho udělali a jestli testování provedli správně. Jak se k tvrdým datům a hlasitým výzvám na změny postaví ministerstvo školství, potažmo šéf zdravotnictví Petr Arenberger?

