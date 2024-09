Když povodně udeřily na Prahu: Zoo byla metry pod vodou, nepřežily stovky zvířat

V roce 2002 zasáhly hlavní město vůbec nejničivější povodně v novodobé historii. Jedním z nejhůře zasažených míst byla pražská zoologická zahrada v Troji, která byla místy zatopena do výšky několika metrů, a jen díky obětavé práci ošetřovatelů i tehdejšího vedení to neskončilo naprostou katastrofou. I tak se ale v zahradě odehrálo obrovské množství smutných příběhů.

Neuvěřitelná katastrofa. Tak líčí pamětníci povodní v roce 2002 bleskový příchod srpnové povodně. Když se člověk podívá na fotky, nedokáže si takovou masu vody ani představit. Autor článku se před dvěma lety zúčastnil výroční prohlídky, kdy s ostatními novináři na vlastní oči viděl, kam sahala voda. Asi nejlépe to vystihne vyprávění jednoho z ošetřovatelů, který v zahradě pracuje dodnes a který popsal své zážitky.

Vyprávění pamětníka

Petr Velenský, kurátor plazů, vzpomíná hned na několik okamžiků, které se mu v souvislosti s přírodní katastrofou vryly do paměti. Jeden z nich ale vyčnívá. „Z hlediska té atmosféry to bylo nejsilnější, asi když jsme evakuovali kaloně z pavilonu velkých želv. Neměli jsme informace, jaké povodně budou, ale velké želvy už byly pryč. Snažili jsme se být krok dopředu před těmi informacemi,“ řekl tehdy pisateli tohoto článku pro eXtra.cz.

Tým ošetřovatelů v takové situaci postupoval přísně logicky. „Řekli jsme si, že kaloni přece létají, že se jim nemůže tolik stát. No a pak když jsme dorazili do pavilonu, zbývala jim sedmdesát nebo osmdesát centimetrů vysoká kapsa u stropu. Nakonec byl pavilon zaplaven až po strop. Elektřina už nefungovala, na střechu bubnoval déšť a nad námi létal vrtulník a vyzýval nás k evakuaci,“ vzpomíná ošetřovatel. Vltava se v Praze proměnila ve skutečný ničivý živel.

Neuvěřitelná zkáza

„Plavala tam auta, chaty a podobně. Po tom našem velkém vypětí to bylo vcelku uklidnění, ale ta mohutnost živlu tady ze stožáru lanovky byla neskutečná,“ vyprávěl, zatímco jsme stáli na tom samém místě. Jak taková scéna vypadala, se můžete podívat na fotografiích v galerii, které jsme získali s laskavým svolením zahrady.

Smutný příběh Gastona

Bohužel se v zoo během povodní neodehrávaly jen příběhy se šťastným koncem. Asi nejznámější obětí povodní je lachtan Gaston, kterému se podařilo osvobodit ze svého pavilonu a vyrazil na nejdelší cestu svého života, až do německého Hamburku. Cesta však neskončila šťastně, Gaston po odchycení zahynul a v zoo jej jako symbol povodní připomíná pomník a restaurace, která je po něm pojmenovaná.

Utratili slona i hrošici

Některá zvířata už prostě nebylo možné evakuovat. Vychovatelé museli utratit jednoho ze slonů, kterého se nepodařilo včas evakuovat, a zbavena života musela být i hrošice Lentilka. U té hrozilo, že kvůli zvednuté hladině opustí svůj pavilon a vydá se do města, kde by mohla ohrožovat lidi. O poznání veselejší byl příběh jejího spolubydlícího, hrocha Slávka. „Zůstal uvězněn v pavilonu a chovatelé ho považovali za ztraceného, když ho objevili na obslužném ochozu, kam ho vynesla stoupající voda. Po jejím opadnutí tu Slávek uvázl, a tak musel být po provizorní rampě přesunut do bývalého výběhu nosorožců, kde čekal na opravu svého bazénu,“ píší ošetřovatelé v online publikaci Zoo Praha čelí povodním. I Slávkovy fotografie jsou součástí galerie.

Od té doby se v zoo mnohé změnilo. Kolem zahrady je několik protipovodňových opatření a je stanoven plán, jak postupovat v případě velké vody. Ošetřovatelé ale doufají, že taková katastrofa, která zahradu potkala v roce 2002, se už nikdy nebude opakovat.

