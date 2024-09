Povodně v Praze: Dobové fotky ze dnů, kdy starý Karlín zničila voda

Po Palmovce na člunu? Pohled do zatopené Zenklovy ulice v roce 2002

Dny, kdy se oči celé republiky upínaly ke Karlínu. Díky dobovým fotografiím máme možnost podívat se na jedinečné fotky Prahy z velké vody v roce 2002. Fotografie zachycují průběh katastrofálních povodní v hlavním městě, konkrétně v Karlíně a Libni. Voda tu sahala místy až do druhého patra a ošuntělý Karlín se díky ní během pár let proměnil k nepoznání.

Mnoho zatopených pražských čtvrtí, desítky tisíc evakuovaných lidí. Povodně v roce 2002 udeřily uprostřed horkého srpna se silou, kterou tehdy nikdo nečekal. Ze škod, které velká voda napáchala v hlavním městě, se lidé zotavovali několik let. V Praze tehdy byli všichni připraveni na stoletou vodu, tehdejší záplavy ale jejich očekávání několikanásobně překonaly a přišla voda tisíciletá. Ušetřeno nezůstalo nic, rozvodněná Vltava ničila jak domy, tak tunely a stanice metra, obrovské ztráty i na životech zvířat utrpěla také pražská zoo v Troji.

Unikátní svědectví

Zatímco z povodní v roce 1997 neexistuje tolik amatérské dokumentace, protože o digitálním fotoaparátu snili i profesionální fotografové, situace v roce 2002 byla úplně jiná a digitální přístroje se pomalu rozšiřovaly i mezi obyčejné lidi. Jedním z těch, kdo se po zatopené Praze pohybovali s tehdy ne úplně obvyklým digitálním přístrojem, byl i libeňský rodák a patriot Jiří Knap. Autor článku s ním měl možnost před několika lety osobně mluvit a některé dosud nepublikované fotografie z jeho sbírky s jeho souhlasem publikovat. Omluvte prosím kvalitu fotografií, jde přece jen o jedny z prvních digitálních fotek, které bylo možné vůbec pořídit, a jsou 22 let staré.

Někam jsme vůbec nesměli, vzpomíná pamětník

Nesmírně energický a ochotný starší pán tehdy přiznal, že ne všechny fotky pocházejí z jeho přístroje. „Na některá místa nás prostě nepustili, ale vždy byli velmi ochotní a dali nám fotky. My jsme z toho rozhodně potěšení neměli, ale prostě jsme potřebovali vidět, co se na těch místech děje,“ vyprávěl o původu svých fotek a tehdejší situaci pan Knap. „Ty letecké fotky jsem kdysi dostal od kamaráda z Metrostavu, ty kolem náměstí Elsnicova a Dr. Holého jsou z tehdejší tematické publikace Zažili jsme povodeň: Karlín a Libeň,“ dodal. A zatímco původní zdroje fotek už se dávno ztratily, Jiří Knap má svou obrovskou sbírku stále dostupnou a s jeho souhlasem do ní mohou nahlédnout i čtenáři v galerii.

Jako z válečného filmu

Kvalita fotografií sice odpovídá roku 2002, ale i tak připomínají některé snímky z libeňských a karlínských ulic válečnou zónu někde na Ukrajině. Dokud byla v ulicích voda, která leckde sahala až do druhého patra, šlo spíše o záchranu životů a ochranu toho majetku, který vodou nebyl zasažen. Ten největší šok ale přišel poté, co voda opadla. Tisíce domů a veřejných budov, osmnáct stanic metra a skoro 20 kilometrů tunelů. Scény, kdy se před domy tyčí několikametrové hromady kontaminovaných věcí, vypadají jako z natáčení katastrofického filmu. Pro mnoho Pražanů to ale byla smutná realita.

Proměna Karlína

Povodně ale také paradoxně přinesly pozitivní změny – celý Karlín se totiž proměnil k nepoznání. Čtvrť, která byla známá jako poněkud ošuntělá, najednou dostala úplně jiný vzhled. Původní, často ne úplně přizpůsobiví obyvatelé se vystěhovali a Karlín chytil nový dech. Dnes jde o jednu z prestižních pražských čtvrtí, s opravenými nemovitostmi a samozřejmě odpovídajícími cenami a nájmy. V naší fotogalerii se můžete podívat, z čeho onen vyvoněný Karlín, jaký známe dnes, vznikl.

KAM DÁL: Kdo bude prezidentem v USA: Za Kamalou Harris jsou Taylor Swift, George Clooney a Barbra Streisand. A kdo další? A stačí to vůbec?