Konec Borhyové na Nově! A tahle prsatá blondýna místo ní

Televize Nova bez Lucie Borhyové, to bylo ještě nedávno naprosto sci-fi. Ovšem v posledních dnech se zdá, že se její konec ve zprávách opravdu blíží. „Celá řada indicií, které zdánlivě nesouvisí, skládá zajímavou mozaiku. V mediální branži není jistého vůbec nic, ale mně osobně by to dávalo smysl,“ uvedl pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

Lucie Borhyová a Rey Koranteng tvoří moderátorskou dvojici od samého začátku televize Nova. Tedy od 5. srpna 1999! Neskutečná porce. Dlouho se zdálo, že se půvabná blondýnka nikdy neokouká. „Diváci ji mají stále rádi, o tom není sporu. Ale televize jde dopředu, chce to nové impulsy, novou krev, nové tváře, které přijdou s něčím výrazným. A Borhyová je jedna z mála ze staré gardy, která ještě zůstává. Moc emocí už nevzbuzuje, každý tak nějak ví, co od ní čekat,“ všiml si Pavel Rousek.

Nikdo nemá nic jisté

Na jednu stranu je Borhyová jistota. Přístav, do kterého může divák vplout a ve kterém může být v klidu, protože ho nic moc nevyruší z lety prověřeného. To je ale málo ve chvíli, kdy Nova prakticky denně svádí boj o každou duši, která si zapne právě tento kanál. „Rozhodují maličkosti. A těmi mohou být i moderátoři. Podívejte se na pořad Život ve hvězdách. Kdekdo si myslel, že Gábina Partyšová má své jisté. A bum, pakovala se a místo ní přišly Veronika Farářová a Dominika Branišová.“

Jednou z věcí, které teorii o možném odchodu Borhyové podporují, je její vlastní prohlášení. „Práce mě strašně baví a naplňuje, ale člověk samozřejmě neví, co bude zítra,“ uvedla s tím, že má v hlavě věci, které by chtěla dělat, až kariéru za moderátorským pultíkem pověsí na hřebík. Jaké konkrétně, sice neprozradila, ale to momentálně není až tak podstatné. Je totiž zřejmé, že i ona má konec na Nově v hlavě.

Jistým vodítkem mohou být i řeči o tom, že by si svoji partnerku rád do Brna odvedl právník Michal Smečka. Tvoří pár už řadu let, a jestli má někdy dojít ke svatbě, tak se čas neúprosně blíží. „On má v Brně část rodiny a podle všeho i pracovní povinnosti. Takže by to dávalo smysl. Asi to není ten největší důvod, kvůli kterému by Borhyová skončila, ale část skládačky to být může.“

Borhyová ven, Perkausová na scénu?

Navíc je tu docela zajímavá možnost, která by se Nově rýsovala, pokud by se Borhyové dokázala „zbavit“. Už nějakou dobu se v zákulisí českého showbyznysu mluví o tom, že Eva Perkausová a CNN Prima News není zrovna kompatibilní spojení. „Jde o ta její dvě těhotenství. Lépe řečeno o to, jak odcházela, že pak vyštípala oblíbenou Gábinu Laškovou a za pár měsíců šla zase na mateřskou. Nikdo to neřekne na plná ústa, ale na Primě to udělalo hodně zlé krve,“ vysvětloval Rousek.

Takže „přestup“ z Primy na Novu by nemusel být od věci a rozhodně to není nereálná představa. Různá škatulata jedním či druhým směrem už přitom v minulosti proběhla. Stačí si vzpomenout třeba na boj o Markétu Fialovou, kterou Prima po dlouhých „námluvách“ Nově vyfoukla v roce 2019. „Je to také hodně o penězích a dalších výhodách. Nova určitě má co nabídnout. Bylo by na Primě, jestli by v případě Perkausové licitovala, nebo ji nechala jít. Vyloučeno není ani jedno,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

