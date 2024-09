Jágrova milenka dostala lukrativní práci. Kdyby chodila s dělníkem, nemá nic

Jaromír Jágr je fenomén. Stačí vyslovit jméno hokejové legendy a nejen jeho fanoušci jdou do kolen. Jeho partnerka Dominika Branišová tak má asi v mnohém jednodušší život. Z exkluzivní ankety Čtidoma.cz vyplynulo, že ji veřejnost vnímá jako posilu televize Nova, ovšem jen díky olympijskému vítězi z Nagana. Pro náš web to potvrdil i expert na český showbyznys.

Zemětřesení na Nově pokračuje. Pořad Život ve hvězdách, který je součástí Snídaně, nedávno opustila Gabriela Partyšová. Nahradí ji Veronika Farářová, která se na Novu vrací po několika letech, kdy tam moderovala pořad Prásk. A také Dominika Branišová, pro kterou to bude první velká štace před televizními kamerami. Redakce Čtidoma.cz v Praze náhodně oslovila několik desítek lidí s otázkou, zda je Dominika Branišová adekvátní posilou Novy.

Nova sází na Jágra (a Branišovou)

Drtivá většina oslovených se shoduje na tom, že rozhodně ano. Ovšem jen díky tomu, že má vedle sebe legendárního hokejistu. „Nebýt Jágra, tohle místečko by rozhodně neměla. Nikdo by ji neznal, takže by nemělo logiku, aby na ní jakákoli televize stavěla. Kdyby chodila třeba s dělníkem nebo soustruhářem, ani by si tam neškrtla,“ uvedl pro náš web pětapadesátiletý Jaroslav Martínek.

Stejně tak to vidí i další. „Nevím, co dokázala. Sbalila Jágra a odchodila pár přehlídek. Tak to je jasná průprava na to, aby moderovala v televizi. Musím ale říct, že to vlastně chápu. Všichni si ji spojují s Jágrem, který je pro Čechy něco jako Bůh. A prostě se o ní bude mluvit jako o té Jágrově holce, která moderuje na Nově. Pro televizi dobrý tah, tahle ‚tlačenka‘ se jim vyplatí,“ uvažovala třicetiletá Jana Nováková.

Ze třiceti oslovených se pouze dva lidé odmítli vyjádřit s tím, že netuší, o čem je řeč. A pouze další tři si nemyslí, že Branišová nebude spojována s Jaromírem Jágrem. „Tento postoj veřejnosti dává logiku. Málokdo ví, že Dominika Branišová dokázala na přehlídkovém mole dost, není to nicka, jak si mnozí myslí. Ale mediálně je v podstatě spojována pouze s panem Jágrem. A to jí nikdo neodpáře, na Nově to dobře vědí. Vždyť i my tady vedeme diskusi na téma Branišová, ale Jágr je nedílnou součástí,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

Nikdo se o ní ani nezmínil

Nova samozřejmě nijak nekomentuje spekulace, zda je Branišová před kamerou pouze díky partnerovi. „Moderátorské změny jsou součástí naší strategie i nadále posilovat zpravodajství a publicistiku. Nejinak je tomu také v ranním pořadu Snídaně, který postupně posouváme nejen dramaturgicky. Vrátili jsme více informačního servisu, věnujeme se počasí a dopravě,“ stojí v tiskové zprávě televize.

Asi nikdo nemohl očekávat, že by se na Nově kdokoli vyjádřil ve smyslu, jak je úžasné mít v týmu přítelkyni jednoho z nejlepších hokejistů všech dob. „I když to nezaznělo, tak to je zkrátka fakt. A důkaz, že na Nově dělají svoji práci dobře. Vždyť o slečně Branišové se ani nespekulovalo, nikoho nenapadlo, že by se mohla na obrazovce objevit. O to větší pecka byla, když její jméno oficiálně oznámili,“ dodal pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Pro úplnost – dalšími novými tvářemi Novy jsou Kateřina Pechová a Dominik Vršanský, kteří rozšíří stávající moderátorské dvojice ve složení Johan Mádr a Ondřej Havel a Dana Morávková a Jan Čenský.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Mařenka z Arabely žila dvojí život. Smutný osud Hany Talpové předpověděla cikánka.