Mařenka z Arabely žila dvojí život. Smutný osud Hany Talpové předpověděla cikánka

Hana Talpová se narodila v Olomouci do učitelské rodiny

Její život by vydal na román. Tatínka herečky a operní pěvkyně Hany Talpové uvěznilo gestapo za protiněmeckou činnost. Udala ho uklízečka ze školy, ve které dělal ředitele. Tato „dáma“ v kariéře práskačky pokračovala i za komunistů, rodina Talpových zažívala neuvěřitelnou šikanu, což stálo maminku budoucí umělkyně život, otec znovu skončil ve vězení a malá Hana málem v dětském domově. Říkáte si, že je toho na jednoho člověka dost krutých ran osudu? Bohužel to byl jen začátek.

V životě Hany Talpové bylo několik lidí, kteří zamávali jejím osudem. Prvním byla bezesporu zmíněná uklízečka, která po druhé světové válce vstoupila do komunistické strany. „Vymyslela si historku, že pan Talpa spolupracoval s fašisty a že není hoden toho, aby učil děti dělníků. Rozjela se neskutečně špinavá kampaň proti celé rodině. Maminka paní Hany se už nedožila toho, jak byl její muž zatčen a skončil u ‚pétépáků‘,“ vysvětloval pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

Budoucí herečce a operní pěvkyni bylo jedenáct let. Od dětského domova ji zachránilo jen to, že její bratr už byl dospělý. V rámci svých možností se tak o ni mohl starat. Ale možná zde se zrodily důvody, proč to v budoucnu s muži příliš neuměla.

Manželství jí nevyšla

Druhou významnou osobou v životě herečky, která ztvárnila například dospělou Mařenku v pohádce Arabela, byla cikánka. Jak Hana Talpová vzpomínala v pořadu 13. komnata, ta za ní jednou přišla po představení a řekla jí „Holka, ty budeš celý život sama.“. Bohužel měla smutnou pravdu. O ctitele nikdy neměla nouzi. „Vždycky byla hodně tvrdohlavá. Když měla s něčím problém, sebrala se a odešla,“ tvrdil Rousek.

Nevyšlo tedy první manželství s akademickým malířem Milanem Halaškou, stejně dopadl i druhý pokus s profesionálním tenistou Jaroslavem Hlaváčkem. Z tohoto vztahu vzešel syn David, který byl ve finále tím posledním člověkem, který jí zůstal. Často tak vzpomínala na cikánku, která už kdysi věděla to, co se nakonec stalo osudem Hany Talpové. Upnula se alespoň na práci a jako od přírody optimistická bytost vždy věřila, že se všechno v lepší obrátí.

Chybělo ale hodně málo, a přišla i o Davida, který dnes žije s dcerou Ladislava Štaidla, s Karolínou má dceru a syna. Jak Talpová v 13. komnatě přiznala, diagnostikovali mu nádor na mozku. I když operace dopadla dobře, herečka se bojí, že se nemoc jednou vrátí.

Hvězda filmu a operety

Není bez zajímavosti, že Talpová od prvních uměleckých krůčků vedla dvojí život. Když se chystala na brněnskou konzervatoř, komunisté konečně propustili jejího tatínka z vězení. „Právě on rozhodl, že jelikož má krásný hlas, bude studovat operní zpěv. Zvládla to a začala vystupovat v libereckém divadle. Byla výborná, dotáhla to až k roli Carmen,“ potvrdil Rousek.

Zároveň si ji ale vybral režisér Josef Mach a dal jí šanci v komedii Florenc 13,30. Byl to její první film z mnoha. Objevila se i v seriálech jako Hříšní lidé města pražského nebo Ulice. „Tento dvojí život jí vyhovoval. Na obou scénách byla úspěšná, stala se hvězdou filmu i operety. Dokonce nazpívala několik šansonů, natočila desky. Nutno říct, že ona byla vždycky nepřehlédnutelná. Se svými 180 centimetry zkrátka uměla zaujmout,“ dodal s úsměvem Pavel Rousek.

