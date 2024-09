Deprese, alkohol, milenky. Langmajera semlela Faltýnová, převychovala až Gondíková

Ženy střídal jako na běžícím páse, přitom s ním bylo často k nevydržení. Jiří Langmajer by zřejmě skončil špatně, pokud by nepotkal svoji osudovou lásku Adélu Gondíkovou. Ta na něj našla recept, ze sukničkáře je spořádaný manžel. „Zlé jazyky někdy tvrdí, že proutník převychovat nejde, že si stejně jednou milenku zase najde. Já to ale tak černě nevidím,“ vysvětlil Čtidoma.cz znalec českého showbyznysu, fotograf Pavel Rousek.

Dnes Jiří Langmajer vypadá jako vyrovnaný, pohodový chlapík, se kterým byste rádi zašli na pivo nebo do kavárny na dortík. Ovšem nebylo to tak vždycky. „Jeho bývalá manželka by mohla vyprávět. Podváděl ji, což ji asi dost ponižovalo. O jeho románcích se vždycky mluvilo veřejně,“ uvedl Pavel Rousek pro Čtidoma.cz. Na druhou stranu „Langošovi“ nelze upřít, že je skvělý herec. Takže se dá předpokládat, že se výborně zhostil i role oběti pomluv „zlého bulváru“ a doma to vždycky nějak skoulel.

Faltýnová a další ženy

Všechno tak vlastně prasklo až ve chvíli, kdy si začal s modelkou Petrou Faltýnovou. Bylo to mezi nimi bouřlivé, vášnivé a hodně intenzivní, přitom docela krátké. Navíc půvabná brunetka byla v té době vdaná za podnikatele Simona Štekla. Jenže kdo ji znal, dobře věděl, že je jako neřízená střela. „Schovat se před ní nebylo možné, šla do všeho naprosto naplno. A semlela i takového borce, jakým Langmajer v té době byl.“

Manželka ho ještě vzala na milost, pokusili se vztah slepit. Nemělo to ale smysl a jen málokdo věřil tomu, že by se to opravdu mohlo povést. Ivana Jirešová, Eliška Křenková, Máša Málková a mnoho dalších žen poznalo, jaké to je být s Langmajerem. A zřejmě věděly, jaké to je v jeho legendární garsonce bez záchodu nad Divadlem pod Palmovkou. Všechno to však byly krátké známosti, epizodky. „Když se jich nabažil, šel za další. Tak to bylo do chvíle, než potkal Gondíkovou.“ Zahořeli po sobě touhou v roce 2009 během natáčení komedie Doktor od jezera hrochů.

Od vzplanutí až k oltáři

Právě herečka ze seriálu Ulice stála za definitivním rozpadem Langmajerova manželství. Byla pomyslnou poslední kapkou. „Nejprve se mělo za to, že je jen další trofejí. Pak se ale začalo ukazovat, že je to mnohem vážnější. Věřila, že je v něm dobrý člověk. A přesvědčila Langmajera, aby tomu také uvěřil,“ myslel si Rousek. Měla prý pochopení pro jeho „uměleckou“ duši, která nešla spoutat zákazy a příkazy.

Herečka mu nabídla zázemí, jistotu a klid, po kterém asi podvědomě toužil. A najednou nebyl hvězdou každého večírku, nezavíral kluby a neodváděl si z mejdanů známé i neznámé kočky. „Hodně lidí ji varovalo. Tvrdili, že se spálí, že ji začne podvádět tak jako ostatní. Ona mu ale věřila, opravdu věřila. A v září roku 2019 se vzali.“

Dostal jsem ji jako dar

Cesta k obřadu však byla dlouhá a trnitá. „Tuhle ženskou mi přinesl pánbůh. Dostal jsem ji jako dar. Jsem pánubohu vděčnej, že jsem ji potkal. Díky ní jsem si uvědomil, že způsob, jakým žiju, je pro mě smrtelný. A že to chci změnit. Že to jde. Radovat se ze života, mít domov, tak nějak se uzemnit. Můj život změnila naprosto zásadně,“ vzpomínal Langmajer. Dobře si uvědomoval, že nebýt Gondíkové, mohlo to s ním dopadnout hodně špatně.

Když šlo do tuhého, česká herečka na něj dokázala udeřit. A on ji poslechl. Začal žít jinak, zdravěji. Vyhledal pomoc odborníka. Dnes je na tom tak dobře, že trénuje na listopadový výšlap do Himalájí. Něco takové absolutně nebylo před Gondíkovou možné.

Zdroj: autorský článek

