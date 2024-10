Brzobohatý a jeho manželka na rozcestí? Rok od svatby a teď tohle!

Jejich lásce hodně lidí fandilo. Vždyť bývalá moderátorka České televize Daniela Brzobohatá dlouho nemohla potkat toho pravého. „Byly to takové krátké románky, snad se tomu ani nedalo říkat vztahy. Lukáš Hejlík, Jaromír Jágr, snad ještě někdo. Každopádně se dá říct, že si na svého prince počkala,“ vysvětloval Rousek. Sympatická brunetka se vdávala ve čtyřiačtyřiceti letech. A pokud jde o Brzobohatého, ten si prošel nepříjemným rozvodem s Taťánou Kuchařovou.

Ostatně stále není všechno definitivně vyřešeno. „Probíhá soud, na veřejnosti se pere hodně špinavého prádla. Sám Ondřej se nedávno nechal slyšet, že vlastně vůbec netuší, s kým ty společné roky žil. Faktem je, že to, co vyšlo najevo, je vážně síla.“

Adopce není tabu

Je možné, že se nevyřešené spory podepsaly na pohodě manželů. Předpokládalo se totiž, že budou pracovat na miminku a touto dobou už bude moderátorka těhotná. Nebo budou řešit adopci, o čemž mluvila sama Brzobohatá ve smyslu, že je to velký krok, ale rozhodně ho nevyloučila. A najednou nic, ticho. „Primárně je to jejich věc. Na druhou stranu jsou veřejnými osobami, jejich soukromí se zkrátka řeší a řešit bude. Takže ano, zvláštní to je,“ konstatoval Rousek.

Jedním dechem však dodal, že i on se přiklání k názorům, že manželům nedělá dobře humbuk, který se rozhořel kolem soudního sporu s Kuchařovou. „Nakonec, oba jsou velmi inteligentní lidé. Může v nich hlodat červíček pochybností, jestli do tohoto světa vůbec přivádět miminko. A pokud se chce Daniela ještě věnovat kariéře moderátorky, má nejvyšší čas, aby zase nastoupila do práce. Sice po ní byla poptávka, ale ne nadarmo se říká, že sejde z očí, sejde z mysli. V showbyznyse to obecně platí o to víc.“

Vyjde jeho třetí manželství?

Přitom to mezi Brzobohatými dlouho vypadalo jako naprostá idylka. „Z dlouho plánované dovolené v Itálii se postupem měsíců po zvážení pro a proti vyklubala naše svatba s Danielou,“ napsal si loni Brzobohatý na Instagramu. Veselku, na kterou byli pozvaní jen nejbližší, se jim povedlo perfektně utajit. „Dnes můžeme s klidem říct, že Daniela to jako krásná nevěsta stihla a já se cítím jako vítěz. A tak tedy společně, Brzobohatí,“ dodal hudebník.

Jenže jak se zdá, ani třetí „ano“ Ondřeje Brzobohatého není bezproblémové. „Televizní producentka Johana Indráková za něj byla provdaná čtyři roky. Povídalo se, že ji nemuseli jeho rodiče, navíc se prý marně snažili o miminko. Anabázi s Taťánou Kuchařovou není třeba znovu komentovat. Každopádně s Danielou nemusí řešit rozvod. Tedy alespoň prozatím,“ dodal pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Zdroj: autorský článek

