Patrasová všem vytřela zrak! Tohle Slováček nerozdýchá

Hudebník Felix Slováček není prototypem ideálního manžela, jeho avantýry jsou notoricky známé. Se svou milenkou Lucií Gelemovou dokonce několik let žil. Na druhou stranu se zdá, že s manželkou Dádou Patrasovou má hodně trápení. „Je to nemoc, zhoršuje se to,“ uvedl saxofonista na konto jejího nadměrného pití. „Člověk, který je nemocný, jde většinou k lékaři. A jsou některé nemoci, jako má Dáda, které když ji nenutí k doktorovi jít, tak ona tam nejde a je to horší a horší,“ doplnil s tím, že když jí ukáže na flašku, Patrasová tvrdí, že není její.

Je veřejně známé, že loni dostala Patrasová dvouletý zákaz řízení a pokutu 200 tisíc korun za řízení pod vlivem alkoholu. Navíc to nebyl její první exces. „Na jejím místě bych se hrozně bál, kdy se to zvrtne. Vždyť mohla někoho zranit, nebo dokonce něco horšího. Sice mohu stokrát chápat, že to má složité, ostatně žít se Slováčkem asi není žádný med, přesto by si měla přiznat, že má potíže,“ vysvětloval Pavel Rousek.

Problémy? Ano, jsou zřejmé

Patrasová však nedávno všem vytřela zrak. Na Instagram totiž sdílela fotku, na které vypadá naprosto skvěle. „Dočetla jsem se, že nikam nechodím. Tak mávám,“ napsala ke snímku. Spousta lidí jí psala obdivné komentáře ve stylu, že je krásná, má se na všechny vykašlat apod. Nutno říct, že sympatická brunetka rozhodně nepřipomínala trosku. Mluví se o tom, to Slováček nerozdýchá, jak úžasně jeho drahá polovička vypadá. Ovšem on pro to má vysvětlení, které už v minulosti předestřel: „Je pravda, že vypadá dobře, má všechno, co by ženská potřebovala mít, a přesto dělá, co dělá.“

Člověk si říká, jestli to náhodou celé není malinko jinak. „Já si myslím, že paní Patrasová problém má, to už se ukázalo několikrát. Sám jsem byl na akci, ze které odcházela tak, že ji přátelé podpírali. Alkohol je mrcha, o tom nemůže být sporu. Zároveň je ale otázka, jak vážné to reálně je. Zaslechl jsem dokonce nějaké úvahy, že jediné řešení, jak jí pomoci, je zbavit ji svéprávnosti a poslat na léčení. To je podle mě hodně přes čáru. Pokud je to vůbec pravda,“ kroutil hlavou Rousek.

Proč vlastně začala pít?

A pak je tu ještě jedna věc – důvody, proč má vlastně Patrasová pít. „V roce 2003 jí zemřel tatínek. Hodně ji to tenkrát zasáhlo a tam je třeba hledat prapůvod všeho. Pak si vezměte přelétavého manžela a nakonec dceru, která už podruhé bojuje s rakovinou. Tohle by prostě sundalo nejednoho člověka, který si o sobě do té doby myslel, jak je silný.“

Navíc v minulosti měla Patrasová přístav v podobě italského „kamaráda“ Vita. Podle informací, které kolují českým showbyznysem, se s ním však už nestýká. „Ano, povídá se to. Zase se můžeme dohadovat o tom, zda to je, či není pravda. Ve finále je ale zrovna tohle jedno. Osobně jsem čekal, že se paní Patrasová dá do kupy kvůli nemocné dceři. Jestli se to stalo, nebo ne, to asi musejí posoudit jiní,“ dodal pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Zdroj: autorský článek

