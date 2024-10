To nemáte na iPhone? Pekarová Adamová má pověst rozmazlené holky, přitom pochází z chudých poměrů

Raketová kariéra v TOP 09, obrovská podpora stranických kolegů. Ale i necitlivé výroky, kterých se mnohdy chytala opozice. Často jí vyčítají, že se nedokáže vžít do obyčejných lidí, a některé její výroky působí, jako by měla nos pořádně nahoru. Skutečnost je však v případě Markéty Pekarové Adamové úplně jiná a rozhodně nejde o ženu, která vyrůstala v dostatku.

Složité dětství v chudé rodině

Čtyřicetiletá Markéta Pekarová Adamová se narodila v Litomyšli. Její cesta za vzděláním nebyla vůbec jednoduchá, otec byl řezník, matka švadlena a Pekarová Adamová si musela svou cestu ke vzdělání doslova vydobýt. Rodina se třemi dětmi žila ve Svitavách v dvoupokojovém bytě, který navíc obýval jejich dědeček. „Musela jsem pracovat. Ve třinácti jsem už zcela běžně chodila na brigády. Nejen v létě,“ řekla v rozhovoru pro Forbes s tím, že pracovala na poli, natírala ploty a obsluhovala i lidi ve fastfoodovém řetězci.

Topka v krizi

TOP 09 nezažívá nejlepší časy. Její preference se pohybují pod hranicí volitelnosti a stranu v uplynulých dnech opustil i jeden z jejích zakladatelů a duchovních otců – Miroslav Kalousek. „Rozhodnutí Miroslava Kalouska respektuji. Jeho postoje v poslední době k tomuto vyústění směřovaly,“ znělo rozloučení Markéty Pekarové Adamové směrem ke Kalouskovi. V kuloárech se ale proslýchá, že právě současné vedení strany mělo vliv na to, že ji Kalousek tak rychle opustil. Důvodem mělo být mimo jiné to, že Pekarová zařízla Kalouskovu kandidaturu do europarlamentu.

Pracovala odmala

Pracovala i při studiu na vysoké škole, kdy byla zaměstnaná v obchodním oddělení operátora T-Mobile. Vystudovala na Univerzitě Karlově, kde se v bakalářské práci věnovala zaměstnávání zdravotně postižených, titul inženýrky pak získala na ČVUT. V průběhu studia také pracovala v personální agentuře. Při studiích se dále věnovala dobrovolnictví, pracovala v dětských domovech v Arménii a Maroku. V roce 2016 si vzala IT specialistu ze Slovenska, Tomáše Pekaru, děti dosud nemají.

Kariéra jako z amerického filmu

Její politická kariéra měla pořádný spád od samého začátku. Už při studiích vstoupila (ihned po jejím založení) do strany TOP 09 a po třech letech se stala předsedkyní regionální organizace na Praze 8. Po čtyřech letech, v roce 2013, už se probojovala do jejího předsednictva, o dva roky později se stala místopředsedkyní strany, kdy pro ni hlasovalo 84 procent delegátů.

Na první pohled to vypadá jako politická obdoba amerického snu. Zvláště když se v roce 2019 stala Markéta Pekarová Adamová šéfkou TOP 09 poté, co odstoupil Jiří Pospíšil, a zároveň v současnosti zastává jednu z nejvyšších ústavních funkcí republiky, předsedkyni Poslanecké sněmovny. Ale ne vše v její kariéře se stoprocentně vydařilo.

To nemáte na iPhone?

Markéta Pekarová Adamová má za sebou několik kontroverzních výroků, které jí nemohou zapomenout zvláště zástupci opozice. Třeba věta, kterou řekla jedné z novinářek při tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně. Ta si ji nahrávala na telefon značky Huawei, načež se poslankyně zarazila a zeptala se dotyčné novinářky: „To nemáte na iPhone?“ Výrok tehdy vyzněl jako poněkud pohrdavý.

Je vám zima? Vezměte si druhý svetr

Dalším nešťastným výrokem byla poněkud nevhodně vyznívající rada lidem v době, kdy ceny plynu i ostatních energií letěly strmě nahoru, a lidem, kterým by snad byla doma kvůli šetření zima, vzkázala, že si „holt vezmou další svetr“. Za výrokem, který jí byl tisíckrát vyčítán, si však do dneška stojí. V podcastu Spotlight k tomu řekla: „Svůj život jsem prožila s nemalým úsilím, abych vůbec vystudovala vysokou školu a měla vzdělání, jaké mám. A vůbec nezlehčuji situaci lidí, kteří se ocitají v tíži.“

Pekarová Adamová se výrok snažila následně zmírnit s tím, že to bylo v nadsázce, protože Sněmovna zrovna probírala nebezpečí technologií z Číny. „Opravdu vnímám riziko, které tady je s technologiemi z Číny. Je to hrozba, kterou nevidíme tak, jako bychom viděli, kdyby na nás útočil někdo nějakými zbraněmi, jako je tank nebo stíhačky,“ řekla ve Spotlightu na svou obhajobu.

Strana na rozcestí

Straně, kterou Markéta Pekarová Adamová vede, se poslední dobou nedaří. Její TOP 09 se totiž pohybuje kolem pětiprocentní hranice, kdy se v jednom průzkumu objevila těsně nad ní, podle dalšího by se už do Sněmovny nedostala. Mnozí to vnímají právě jako slabost její předsedkyně, která si v diskuzích nepočíná vždy zcela obratně a často se nechá svými politickými oponenty doslova převálcovat. Velmi to bylo třeba znát v nedávné debatě s komunistkou Konečnou. Otázkou tak zůstává, jak dlouho a s jakým úspěchem v křesle předsedkyně Markéta Pekarová Adamová vydrží. Jisté ale je, že v současnosti zůstává jednou z nejmocnějších žen v české politice.