Ivana Gottová a miliardář Tsoukernik: Pravda už musela ven!

Miliardář Leon Tsoukernik prodal své hazardní impérium. Někteří lidé tvrdí, že i kvůli Ivaně Gottové, se kterou ho může spojovat víc než pouze přátelství. „Tyhle spekulace ‚jedou‘ vlastně už od smrti Karla Gotta. Co vdova a ‚její‘ miliardář? Mně už to přijde spíš k smíchu. Pravda je totiž celkem prostá,“ řekl Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

Zbavil se casina, hotelu i dalších aktivit a odešel ze světa hazardu, Leon Tsoukernik za touto kapitolou svého života udělal tlustou čáru. V zákulisí českého showbyznysu se začalo povídat, že to udělal kvůli Ivaně Gottové a že by se spolu mohli odstěhovat do USA, a šíří se i další více či méně uvěřitelné historky. „Osobně v tom absolutně žádnou spojitost nevidím. Navíc nevím, jestli si to veřejnost uvědomuje, ale pan Tsoukernik je ženatý a má dvě děti,“ vysvětlil Pavel Rousek pro náš web.

I kdybychom byť jen na chviličku připustili, že Ivanu Gottovou a bývalého krále hazardu pojí romantický vztah, museli bychom také akceptovat, že vdova po Mistrovi plní roli jeho milenky. „A to je za mě naprosto mimo mísu. Dáma a celebrita jako paní Gottová by se podle mého názoru k ničemu takovému nepropůjčila. Pozor, tím ale neříkám, že by se tihle dva neznali. Dokonce si myslím, že mezi nimi silné pouto je, ovšem nemá co dělat s city.“

Rodině nabídl pomoc

Abychom se podívali na zoubek souvislostem, které mohly pro někoho vyvovat dojem, že Gottová a Tsoukernik spolu „něco“ mají, je třeba se vrátit o pár let zpět. Poté, co Karel Gott podlehl akutní leukémii, potřebovala jeho manželka a dcery klid. Od novinářů, od všetečných dotazů, ale vlastně i od fanoušků, kteří jim chtěli v dobré víře vyjádřit soustrast.

V té době vstupuje na scénu zásadním způsobem pan Tsoukernik. Nabídl paní Ivaně a dětem azyl ve svém domě v Rozvadově. „Dostaly čas, aby se z tragédie vzpamatovaly, nikdo je neobtěžoval,“ poukázal na dobu minulou Rousek.

Když se to dozvěděla veřejnost, spekulace o tom, že je mezi nimi něco víc než jen přátelství, byly asi logické. Je ale třeba si uvědomit, že Tsoukernik a Karel Gott byli dlouholetí přátelé. Není žádným tajemstvím, že mnohonásobný slavík několikrát zpíval v rozvadovském casinu o silvestrovských půlnocích.

Odpustí jí nového muže?

Podnikatel zpěvákovi půjčoval svůj vrtulník, aby se rychle dostal do Rozvadova a zpět. Stejnou „službu“ mohl prokázat i Gottové a dětem. Vždyť soukromý heliport má přímo na pozemku svého sídla. „Je dokonce docela možné, že sám Mistr svého kamaráda požádal, aby se o jeho rodinu postaral, až tu nebude. Sám se k tomuto názoru přikláním, mohli to spolu naplánovat,“ uvažoval Rousek.

Je pravdou, že Ivana Gottová je stále krásná žena, a pokud už někoho nemá, tak je to zřejmě jen otázka času. A je možné, že onoho dotyčného bude tajit, protože skalní fanoušci Mistra by jí novou známost asi jen těžko odpouštěli. „To všechno beru, je to pravděpodobné. Ale i kdyby někoho měla, tak to rozhodně není Leon Tsoukernik. Za to bych dal ruku do ohně,“ dodal pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

