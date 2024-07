Ivana Gottová zůstane bydlet na Bertramce? Otevření manželova muzea už odložila

Pořídila si luxusní sídlo za desítky milionů, Ivana Gottová ale stále neopustila Bertramku. Přitom původně slíbila, že tam už na podzim otevře muzeum, které bude připomínat život Karla Gotta. Slib ale před několika týdny zrušila s tím, že práce nejsou hotové. „Působí to přinejmenším zvláštně. Může si s domem samozřejmě dělat, co uzná za vhodné. Ale asi by lidem neměla věšet bulíky na nos,“ řekl Čtidoma.cz znalec českého showbyznysu, fotograf Pavel Rousek.

Mnohonásobný zlatý slavík žil ve své vile na Bertramce od roku 1974, s manželkou tam vychovávali dcery Charlotte a Nelly. Takže udělat z domu jeho muzeum vypadalo jako skvělý nápad. A vlastně stále vypadá, jen se všechno nějak podivně zamotává. „Do letošního podzimu nebudeme moci vilu nachystat a veřejnosti zpřístupnit,“ oznámila Ivana Gottová před nedávnem.

„Řadovka“ za desítky milionů

Vdova hovořila o komplikacích, což se samozřejmě může stát. I když pro někoho může být zvláštní, že když rekonstrukci plánuje řadu měsíců, nedokáže si pak pohlídat termín. Ale ok, budiž. Bývalá zdravotní sestřička zároveň slíbila, že se muzeum otevře v polovině roku 2025. Není důvod jí nevěřit.

Podle očitých svědků však Gottová ve vile stále bydlí. „Pokud to tak je, tak mi to přijde zvláštní. Vždyť s velkou pompou koupila parádní sídlo za bezmála sedmdesát milionů korun na pražské Císařce. Pro mě osobně to bylo překvapení, ten barák vypadá jako obyčejná řadovka. Navíc je prosklený, bude tam jak ve vitríně,“ kroutil hlavou Pavel Rousek.

Dotace od státu

Není bez zajímavosti, že nemovitost, která má tři patra, koupila na společnost Karel Gott Agency, ve které je jednatelkou. „Nejprve jsem si myslel, že pořizuje nové sídlo firmy.“ Mimochodem firmy, která v době covidových restrikcí žádala po státu dotace a nakonec opravdu dostala 1,3 milionu korun.

Zvláštností může být to, že v té době už jediný člověk, kterého společnost zastupovala, dávno nežil. A Karel Gott Agency měla například v roce 2020 obrat 153 milionů korun, o rok později sice „jen“ 52 milionů, ale i tak je to pořád docela slušná sumička. Buď jak buď, na nový dům v Praze evidentně bylo.

Musela by odjet ze země

Bude zajímavé sledovat, jak to s Bertramkou nakonec dopadne. Ve veřejném prostoru se objevily dokonce i spekulace, že vilu prodá. „Nemyslím si, že by to bylo pravděpodobné. Těch fám, které kolují, je celá řada. Já třeba slyšel i to, že má nového partnera, a ten si nepřeje, aby z domu bylo muzeum, apod. To jsou ale takové řeči, které se vedou vždycky. Pravdu bych za tím nehledal,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

Mnohem pravděpodobnější je, že kdyby Gottová Mistrův dům opravdu prodala, musela by se pak odstěhovat z České republiky, jeho fanoušci by jí to asi jen těžko odpouštěli. A co si budeme povídat, půvabná blondýnka si v rámci svého byznysu žádné podobné extempore dovolit nemůže.

Zdroj: autorský článek

