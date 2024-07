Dítě s alkoholikem Štolpou, rozvod s Častvajem. Kde je konec krásné Plánkové?

Občas se mihne v seriálu Jedna rodina, poslední role ve filmu se však datuje do roku 2022, kdy se Markéta Plánková objevila v pohádce Tajemství staré bambitky 2. Co se stalo s jednou z nejkrásnějších českých hereček? „Je mámou dvou krásných dcer a myslím si, že si užívá, že má od všeho víceméně klid. Myslím tím bulvár, zbytečné otázky atd. Není tolik na očích, což mnoha lidem vyhovuje,“ uvažoval pro Čtidoma.cz znalec českého showbyznysu, fotograf Pavel Rousek.

Herečka si střeží soukromí, což se jí vlastně nikdo nemůže příliš divit. Má za sebou dva nevydařené vztahy, z každého si „odnesla“ dceru. Zejména vztah s Martinem Štolpou byl velmi propírán, a i když už je tato kauza pořádně „vousatá“, vlastně rezonuje dodnes. „Dali se dohromady během natáčení seriálu Rodinná pouta. Nosil jí květiny, choval se k ní báječně. Ona mu propadla přesto, že byl ženatý. Snad si malovala, že bude nakonec s ní. Jenže když se herec dozvěděl, že s ním Plánková čeká dítě, utekl,“ vysvětloval Rousek.

Dvakrát a dost

Jenže v něm zřejmě začalo hlodat svědomí a odpovědi hledal na dně sklenky. Těhotná Plánková, nebo manželka a dva synové? „Bylo to příšerné. Člověk si uvědomí to nejhorší. Rozhodnout se mezi tím, s kterou ženou budu, je jednoduchá věc. Rozhodnout se mezi dětmi? To je něco zoufalého,“ přiznal po čase sám Štolpa v pořadu 13. komnata. Po narození dcery Agáty mu Plánková dala ještě jednu šanci. Démon alkohol byl ale silnější. Herečka s ním skončila s tím, že ho bere jen jako dárce spermatu.

V roce 2010 si krásná blondýnka vzala televizního reportéra Daniela Častvaje a zdálo se, že její život nabral nový, lepší směr. Tím spíš když se jim narodila dcera Julie. „Jejich rozvod po třinácti letech manželství přišel jako blesk z čistého nebe. Několik měsíců už spolu nebyli, teprve pak to prasklo. Samozřejmě se toho zase chytla média. A možná někde tam si Plánková řekla, že už to stačilo.“

Jestli dnes někoho má, nebo nemá, je samozřejmě její věc. Nevydařené vztahy ji ale mohly utvrdit v tom, že je nejlepší, když se o své soukromí pečlivě stará. „Má recht. Jestli s někým randí, jen dobře. Každopádně je jasné, že do toho nikomu nic není,“ měl jasno Rousek.

Půjde jinou cestou?

Pokud jde o televizní hereckou kariéru Plánkové, žádná velká sláva to v poslední době není. Ano, seriál Jedna rodina, ale co dál? Na ženu, která byla považována za obrovský talent, je to hrozně málo. „Nedávno pokřtila kuchařku, kterou dala dohromady s kamarádkou Petrou Špindlerovou. Možná tudy vede její další cesta. Nakonec, nebylo by to poprvé, kdyby se herec či herečka rozhodli, že se budou věnovat i něčemu jinému.“

Kdo ví, co s ní bude dál. Třeba se vrátí ke své původní profesi učitelky hudby a hry na akordeon. Ostatně už v roce 2018 v rozhovoru pro týdeník 5plus2 uvedla, že má někdy herectví plné kecky. „Mohlo v ní uzrát rozhodnutí, že ‚otočí list‘. Asi by byla schopna odejít s televize úplně. Třeba v Ordinaci v růžové zahradě před časem skončila, aniž by musela. Prostě chtěla pryč. Už je zkrátka taková,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

Zdroj: autorský článek

