Proměna Leoše Mareše: Z lovce zadaných i svobodných žen se stal pan dokonalý

Byly časy, kdy si před Leošem Marešem nemohla být jistá žádná krásná žena. To už je ale pryč, druhá manželka Monika ho zkrotila. Dnes se moderátor chová jako vzorný otec od rodiny a partner. Kde se vzalo to kouzlo, jak udělat z proutníka v podstatě dokonalého chlapa? „Vidím to tak, že Leoš dospěl. A navíc v Monice našel ženu, která si z něj nesedla na zadek, vždycky mu byla rovnocennou partnerkou,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz znalec českého showbyznysu, fotograf Pavel Rousek.

Postelí Leoše Mareše prošlo tolik krásných modelek, že by v tom možná mohl soutěžit i s Bradem Pittem. Ale tak jako hollywoodský bouřlivák „dospěl“ a po boku Ines de Ramon se z něj stal krotký beránek, stejný osud podle všeho potkal i nejbohatšího českého moderátora. „Došel do bodu, kdy už mu jeho ‚minulý‘ život nic nepřinášel. Mejdany, ženy, to je strašně fajn. Tím spíš když máte peníze a můžete létat třeba i tryskáčem a v garáži vám stojí luxusní káry. Dlouhodobě to ale štěstí samo o sobě přinést nemůže,“ uvažoval Rousek.

Nemyslí jen na sebe

Pravdou je, že z Mareše se stal (mimo jiné) úspěšný producent, pořádal třeba několik velmi úspěšných akcí v O2 areně. A také je z něj influencer, na Instagramu ho sleduje přes milion a čtvrt lidí. Navíc nejde o žádné fejkové profily, tento nešvar některých celebrit s navyšováním sledujících ho naštěstí minul. A Mareš mnohokrát dokázal, že nemyslí jen na sebe.

Jmenujme například gesto, kdy se vzdal půlmilionového honoráře za vystoupení na Dni Zlínského kraje ve prospěch vybraného krajského zařízení. „Známé jsou jeho akce na Instagramu, kdy motivuje sledující, aby přispívali na nejrůznější charitativní akce, a sám jde příkladem nemalými částkami.“ Podobných případů bychom ale našli mnohem víc.

Skvělá manželka a vztah se syny

Bylo by laciné říct, že za proměnou z bouřliváka v „dokonalého“ chlápka stojí jen Monika Marešová (dříve Koblížková). Samozřejmě Mareš musel chtít především sám. Na druhou stranu se asi dá říct, že právě jeho manželka ho správně nasměrovala a dokázala ho na jeho cestě udržet. „Nedělala si nic z jeho jména. Byly holky, které by mu rády skočily do postele jen proto, že je slavný a bohatý. Ona ne. Zřejmě i proto, že pracovala jako módní redaktorka a svět showbyznysu pro ni nebyl neznámý. Věděla, jak se k hvězdám a hvězdičkám chovat.“

Mareš si také dokázal udržet skvělý vztah se svými syny. S Jakubem loni vyrazili na slavný Inca Trail, letos bok po boku zdolali nejvyšší horu Afriky Kilimandžáro, když pokořili výšku 5895 metrů. „Je evidentní, že Leoš našel jiný smysl života. Navíc s Monikou mají krásnou dceru Alexandru. Zkrátka je skvělým příkladem, že i chlap jeho formátu se může změnit, pokud po tom opravdu touží a má správnou motivaci,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

Krása střídala nádheru

Je téměř jasné, že časy, které Marešovi zaručily pověst svůdníka, jsou nenávratně pryč. Faktem je, že mu už navždy zůstane na „pažbě“ hodně „zářezů“. Jeho první manželka Monika Marešová mu přitom zálety dlouho tolerovala, než jí došla trpělivost a rozvedli se. Začalo to krásnou brunetkou Gabrielou Dvořákovou, poté přišla Hana Svobodová.

Pak nastoupila topmodelka Michaela Kociánová, snad jediná žena, která byla díky spolupráci se světovými značkami úspěšnější než on. Vydrželo to ale jen pár měsíců, Mareš se zakoukal do divoké Petry Faltýnové. Kdo ví, jak by to s moderátorem dopadlo, kdyby mu do života nevstoupila Monika Koblížková. Přesto, že jim zpočátku nikdo nevěřil, stala se z ní druhá paní Marešová.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Dominika Myslivcová: Rozchod s miliardářem je na spadnutí, na ocet ale nezůstane.