Dominika Myslivcová: Rozchod s miliardářem je na spadnutí, na ocet ale nezůstane

Jak to doopravdy má se Zdeňkem Chytilem?

Rodinka se společně ukázala ve společnosti na konci loňského roku ve Špindlerově mlýně. Od té doby podle všeho řeší každý své vlastní zájmy. Dominika Myslivcová sama přiznala, že s bohatým Zdeňkem Chytilem je to jako jízda na horské dráze. „Je otázka, jestli dojedou až do cíle. Stále více to totiž vypadá, že z vozíku vypadnou hned na začátku ‚atrakce‘. Hodně lidí to ale čekalo,“ uvedl pro Čtidoma.cz znalec českého showbyznysu a fotograf Pavel Rousek.

Před necelým rokem porodila Dominika Myslivcová syna Deriana a chvíli se zdálo, že rodinná idylka nemůže být větší. Zdeněk Chytil zářil štěstím a zdálo se, že influencerka konečně našla toho pravého. V ráji se ale velmi brzy objevily první problémy, do partnerské loďky začalo zatékat. „Když někam Dominika jde, tak s kámoškami nebo synkem. A ani z jejích vyjádření to nevypadá, že by měli vztah jako ze žurnálu,“ uvažoval Rousek.

Fotograf narážel například na skutečnost, že na jedné akci Myslivcová nedávno tvrdila, že její partner pracuje, proto není po jejím boku, a klučinu hlídá její maminka. Jenže Chytil se ve stejné době oddával bujarému veselí na narozeninách Lely Vémoly. „Každý možná práci říká jinak. A třeba tam navazoval nějaké pracovní kontakty či jiné vztahy,“ usmíval se Rousek. Není to tak dávno, co Ornella Koktová práskla, že na ni „pan Zdeněk házel v baru očička“.

Ve Varech se ani nepotkali

Faktem je, že o potížích ve vztahu Myslivcové a jejího miliardáře se spekuluje už nějakou dobu, sama blondýnka nedávno na Instagramu uvedla, že druhé dítě nepřipadá v úvahu. Pro mnohé bylo jasným důkazem jejich chování na filmovém festivalu v Karlových Varech. Přijeli každý zvlášť, ani jednou se ve městě nepotkali přesto, že na akci byli ve stejném období. „Ono se ale není čemu divit. Já jsem si nikdy nemyslel, že spolu tihle dva zůstanou. Ať je pan Chytil jakýkoli, je úplně jiná liga než Dominika. Být s ní chvíli, to asi ano. Ale ‚navždy‘? Ani náhodou.“

Charouz, Chytil a kdo dál?

Není ani žádným tajemstvím, že česká Barbie je v poslední době více v Ostravě než v Praze a maminka jí pomáhá s péčí o syna. „Kolují zprávy, že partneři spolu už nejsou nějaký ten týden. Asi se vídají, což budou i do budoucna, vždyť spolu mají dítě. Byl bych ale hodně překvapený, kdyby to zase dali dohromady.“

Pokud by se pár rozešel, sama by asi Myslivcová dlouho nezůstala. A pravděpodobně by si nenašla žádného chuďase. Před Chytilem nějakou dobu žila třeba s podnikatelem a bývalým automobilovým závodníkem Antonínem Charouzem, byl mezi nimi více než čtyřicetiletý věkový rozdíl, což ani jednomu z nich nevadilo.

Oficiálně jí Charouz dělal manažera, byli však spolu třeba v Monte Carlu i na dalších zajímavých akcích, mnoho z nich se týkalo závodů vozů formule 1. „Kdo bude dál? Můžeme se sázet. Moje sázka by zněla hlavně na tučné konto,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

