Dominika Myslivcová je na sítích symbolem luxusu. Od bizarních videí, k boji proti islámu až do Pařížské pro birkinku. Co jí živí?

Ostravská holka, která v jedenácti letech založila svůj první blog. Nikdo kdysi nevěřil, že by se mohla tahle naivní blondýnka v dospělosti živit tím, že zkrátka dobře vypadá. Zabývala se totiž tehdy svou zálibou v plyšácích.

Růžová holka způsobila na Youtube poprask

Proslavila se tím, že v určité době byla zkrátka celá růžová a jinou barvu jste na ní téměř neviděli, pozdravem „čauky mňauky“ a také portugalskou verzí skladby „Barbie Girl“. Tancující mladá dáma na pozadí svého blogu má dodnes více než 82 milionů shlédnutí.

Dominika ale ve své kariéře zpěvačky neváhala zajít ještě dál, a natočila před 7 lety píseň „Pink rap“. V ní mimo jiné řekla, že je chytrá jako Bill Clinton, bohatá jako dědička impéria Paris Hilton a přirovnala svou čivavu ke kabelce od Prady. Video dodnes míří k 10 milionům shlédnutí.

Od kabelek k politice

Tehdy si téměř všichni mysleli, že to myslí vážně a nutno říct, že si na sociálních sítích užila své. Urážky, nadávky i ponižování. Na druhou stranu se nedá říct, že by tomu nešla naproti. Na své naivitě a zálibě v luxusu si v podstatě postavila kariéru. Vystoupila v řadě reklam, účastnila se kampaně HateFree, zahrála si v několika filmech (například Román pro pokročilé, Andílek na nervy) a dokonce fušovala do politiky.

V roce 2016 kandidovala v krajských volbách na kandidátce Úsvit s Blokem proti islamizaci v Moravskoslezském kraji. Zvolena ale nebyla, Úsvit nedosáhl volebního kvóra. Překvapivě si u veřejnosti velmi polepšila svou účastí v reality show Like House, kterou jedni milují a druzí nenávidí. V první řadě vyšvihla do světa šoubyznysu hned několik nových influencerů, další řady na její úspěch už ale nenavázaly. Kamery, které snímaly účastníky každý den, ukázaly, že o žádnou hloupou naivku nejde a Dominika má co říct.

Své partnery vždy tajila

V posledních týdnech představila Dominika po svém boku vůbec prvního „veřejného“ partnera, kterým je bohatý podnikatel Zdeněk. V minulosti se spekulovalo například o jejím vztahu s milionářem Antonínem Charouzem, sama Dominika vedle sebe ale žádného muže nikdy neukázala. Její život v luxusu ale vzbuzoval dojem, že jí ho přeci někdo musí platit. Pravdou je, že je dnes úspěšnou influencerkou, která si se svou základnou fanoušků může říkat za reklamu sumy, které by „běžnému“ člověku přišly absurdní.

Vyrostla v dámu, kterou v růžové už jen tak někde nepotkáte. Její krásu obdivuje nespočet mužů i žen. Něco jí vynáší videa na Youtube a pokud je finančně gramotná, lze očekávat, že se svými příjmy může mít i slušně rozinvestováno. Povedlo se jí vstoupit na scénu už v dětství, a to v době, kdy byly u nás blogerky teprve na vzestupu. Většina z nich pokračovala cestou youtuberek, Dominika však nikdy videa a populární vlogy nenatáčela. Zkrátka plynule přešla na sociální sítě, kde také zůstala.

Sestra Natálie boří sociální sítě také

Znovu se jí povedlo rozvířit vody několik dní zpátky, kdy ukázala svou návštěvu butiku Hermés, kde ji čekala vysněná „birkinka“. Na tu je přitom čekací listina, Dominika se musela těšit více než rok. Zdůraznila přitom, že si radost udělala za své peníze a nikdo jí cestu do Pařížské ulice v Praze nesponzoroval. Podle některých odhadů může taková kabelka vyjít až na milion.

Úspěšnou influencerkou je i její sestra Natálie. Ta vychovává ve svém mladém věku (25ú už tři děti, které obléká do těch nejdražších kousků. Nedávno se vdala, jejím manželem je Marek Mikulenka, který se věnuje oblasti finančnictví. Na rozdíl od Dominiky se v rodinném životě našla poměrně brzy, ačkoliv její starší sestra je tetou na plný úvazek a nijak se netají tím, že i ona sama se těší na své vlastní potomky. Sice nikdo vlastně nedokáže říct, co přesně Dominika dělá a čím se hlavně živí, jisté ale je, že je na českých sociálních sítích symbolem luxusu a svou životní příležitost proměnila ve zlato.

