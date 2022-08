Americké sexy aféry: Co dnes dělá Monica Lewinsky, která uspokojovala prezidenta Clintona?

V lednu příštího roku to bude už 25 let, co vypukla aféra mezi prezidentem Billem Clintonem a jeho bývalou stážistkou v Bílém domě, Monicou Lewinskou. Nejspojovanějším výrazem celé kauzy je pravděpodobně „sperma na šatech“.

Clinton nejdřív poměr popíral

Aféra mezi Monicou a prezidentem měla trvat už od roku 1995, přičemž se jim dva roky dařilo držet jejich pomět v tajnosti. Lewinsky se ale svěřovala své kamarádce z Pentagonu Linde Tripp. Té řekla, že už měli devětkrát orální sex. Tripp si hovory nahrávala.

William Jefferson Clinton, zvaný Bill Clinton, byl 42. prezidentem Spojených států a také historicky druhým, který podstoupil tzv. impeachment neboli odvolání z funkce. Před svým zvolením do funkce prezidenta byl 12 let guvernérem Arkansasu. Ústavní žalobu nakonec ustál, stejně jako v roce 1868 Andrew Johnson.

Když započal proces, který řešil obvinění vznesená zaměstnankyní Paulou Jones, která obvinila Clintona ze sexuálního obtěžování. Když se prezidenta její právníci zeptali na Monicu Lewinsky, jakýkoliv poměr pod přísahou popřel. To je také jeden z důvodů, proč byl následně skutečně potrestán. Křivá výpověď je trestný čin.

Dnes Monica Lewinsky působí v oblasti e-commerce a prodává módní kabelky, které sama navrhla pod značkou The Real Monica Inc. V roce 2006 si dodělala magisterský titul v sociální psychologii. Dnes je jí 49 let a touží se Clintonově manželce za celou kauzu omluvit.

Byl to lék na úzkost, tvrdil prezident

Když kauza plnila přední stránky všech novin několik měsíců, na podporu veřejnosti a své manželky Hillary se mohl Clinton stále spolehnout. K tomu, že vlastně lhal, se přiznal až v roce 2001, v poslední den svého úřadu. Ve svých pamětech z roku 2004 vysvětlil, že se za to hluboce styděl a věděl, že jeho jednání bylo nemorální. Označil to však za tehdejší lék na jeho úzkosti. Na Twitteru potom prezidentovi radili, aby příště zvolil raději vhodnou medikaci.

Sněmovna reprezentantů podala na prezidenta ústavní žalobu v roce 1998. Ten vinu popíral, Senát žalobu další rok zamítl a Clinton se ve funkci udržel. Přiznal se až o pár let později. Jelikož v kauze svědčil, byl potrestán. Ne však ničím zásadním, dostal pětiletý zákaz právní praxe a pokutu 25 tisíc dolarů.

Ačkoliv Monica na jeho omluvu čekala roky, nikdy nepřišla. Dnes říká, že už o ni snad ani nestojí. Ve chvíli, kdy ji Clinton zapřel, se z ní stala jedna z nejnenáviděnějších žen světa. Než se Clinton přiznal, musela čelit obrovskému tlaku veřejnosti a médií. Hillary, manželka Clintona, prý svému nevěrnému muži odpustila. Sama je politicky aktivní a mnoho žen v Americe ji dnes pojímá za svůj vzor.

