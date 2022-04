Amerika, země neomezených možností a pravidel: Absurdnější zákony jinde nenajdete

Než se v Alabamě vydáte na cestu, myslete na to, že je zde zakázáno řídit se zavázanýma očima. Také si nesmíte ublížit na zdraví z té pohnutky, abyste se vyhnuli placení daní. Je zde také zakázáno pomlouvat za účelem, abyste se někomu zalíbili.

Na Aljašce zase nesmíte vystrčit losa z pohybujícího se letadla. Dokážete si to vůbec představit? Pokud máte raději osly než losy, vězte, že ve státě New York, konkrétně v Brooklynu, mají osli zakázáno přenocovat ve vaně. Stejný zákon mají v Arizoně. Tak mu snad, přeci jen, ustelte trochu jinde.

Dikobraz, kočka s odrazkami i jízda na slonovi

Ve státě New York ještě zůstaneme. Pokud si chcete zde pověsit šňůru na prádlo, musíte požádat o povolení. A pokud si zašpiníte auto v Los Angeles, čeká vás trocha vyjednávání. Nesmíte ho totiž umýt bez souhlasu svých sousedů. A kdyby vám náhodou vyhládlo a pobývali jste zrovna ve státě Louisiana, dejte si velký pozor, kam si objednáváte pizzu. Poslat ji na cizí adresu a překvapit příjemce znamená pokutu ve výši 500 dolarů (cca 11 200 Kč). V této zemi také nesmíte kýchat, pokud nemáte zavřená a utěsněná všechna okna.

Toužíte-li navštívit legendární Floridu, měli byste vědět, že sex s dikobrazem je zde přísně zakázaný. U mazlíčků však ještě zůstaneme. V Coloradu musí mít kočky ve městě Sterling, které se pohybují bez vodítka, na sobě odrazky. A jste-li v Idahu a zrovna, čirou náhodou, jedete na žirafě, nesmíte rybařit. Stejně tak ze hřbetu velblouda si žádnou rybku nechytíte. Vyměníte-li žirafu za slona a nacházíte se v Severní Karolíně, nesmíte ho použít k zorání bavlníkového pole. Jsou zde také přísně zakázány potyčky mezi kočkami a psy. Tak to nezapomeňte psovi říct!

Slepičí plán snášení najdete v Západní Virginii

Pokud už je slon unavený a nacházíte se s ním ve státě Missouri, mějte na paměti, že podávání alkoholu a drog slonům je zde přísně zakázáno. Pokud vás slon ale nebaví a dáte přednost letadlu, pozor v Utahu. Zde mají totiž ve vzduchu ptáci přednost před leteckou dopravou, a tak byste mohli nabrat mírné zpoždění. A pokud už vás nebaví manželka a dáváte přednost své vydřené nemovitosti, ve Wisconsinu se se svým domem můžete klidně oženit. Dejte si však pozor na rozdělení opeřené drůbeže. Pokud se po rozvodu přestěhujete se svými slepicemi do Západní Virginie, mohou tu snášet vejce pouze mezi 8:00 a 16:00.

Svého nevěrného manžela však klidně pusťte do státu Oklahoma. Každý, kdo se tu domáhá prostitutky, se musí objevit v televizi. Nebude mít však mnoho času, líbání v délce více jak tři minuty je zde nelegální. A pokud jste přímo v Oklahoma City, dejte si pozor, kam zvete svou milou na rande. Při jezení hamburgeru nesmíte chodit pozpátku. Rovněž je v Oklahomě zakázáno řídit a současně číst komiks. Vášeň nekvete ani v Arizoně. Erotické fotografie se zde mohou fotit až po nedělní půlnoci, v každém domě smí být jen jeden vibrátor a ženy zde nesmějí nosit pánské spodní prádlo.

Žádné líbání, stříhání vlasů ani umělé zuby

Pokud jste do Ameriky přijeli za milostným dobrodružstvím, možná se raději vyhněte státu Wisconsin. Muž zde nesmí být na veřejnosti vzrušený, stejně tak je nelegální líbat se ve vlaku. Žena může chodit v noci po ulicích pouze s mužským doprovodem a nesmí se ve městě St. Croix ukazovat v červeném oblečení. Je zde také zakázáno stříhání ženských vlasů. Jak to asi dělají všechny ty vyučené kadeřnice? V Západní Virginii nesmíte také pískat pod vodou. Půjdete to zkusit?

V Miami na Floridě je také zakázáno parodovat zvířata, krysy v Tampa Bay mají zase zakázáno opouštět lodě. Nelze opomenout ani Vermont. Zákon zde nařizuje ženám, aby získaly povolení od svých mužů, pokud si chtějí nechat udělat umělé zuby. A perlička na závěr. Ve státě New Jersey mají zločinci přísné podmínky! Pokud se totiž rozhodnou spáchat trestný čin v neprůstřelné vestě, budou souzeni nejen za čin spáchaný, ale také za to, že se snažili chránit před zraněním kulkou.

Zdroj: chcidoameriky.cz, thelawyerportal.com, eu.usatoday.com, farandwide.com

