Burešová končí s Forejtem kvůli svému ex? Tohle je dost vážné

Hvězda seriálu ZOO se pustila do boje se svým bývalým partnerem Michaelem Krásným. Létají hromy a blesky i ostrá slova. Jak to může dopadnout? Bohužel spor asi nebude mít vítěze, ale jen poražené. „Vůbec bych se nedivil, kdyby toho měl Přemek Forejt dost. Místo toho, aby měli alespoň chvíli klid, se pořád něco řeší,“ uvedl pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

Asi nikdo nečekal, jak drsné věty budou jeden po druhém „házet“. Všechno podle všeho spustila Eva Burešová, když se rozpovídala o soužití se svým bývalým partnerem, jazzovým hudebníkem Michaelem Krásným. „Já jsem vlastně byla celou dobu sama. Ono to nebylo tak, že se jednoho dne sbalil a odešel. Spíš to bylo tak, že doma nikdy moc nebyl. A když už, pak přišel hodně brzy ráno,“ uvedla v pořadu Extra Host.

Hudebník z toho vyšel tak trochu jako nezodpovědný alkoholik. Takže se nikdo nemohl divit, že přišla ostrá reakce: „Na základě tlaku jsem nucen ohradit se vůči těm lžím a výmyslům, které existují o mé osobě. Já nejsem žádný alkoholik a nejsem žádné nezodpovědné hovado a rozhodně jsem neopustil svoji bývalou těhotnou partnerku, abych upřednostnil svoji kariéru,“ vysvětloval Krásný s tím, že rozejít se chtěla Burešová.

Komu tohle prospěje?

Hudebník také dodal, že pokud bude Burešová do médií dál mluvit o jeho osobě, tak on poskytne rozhovory na téma, jaký je ona doopravdy člověk. Burešová zase kontrovala ve smyslu, že vyhrožováno jí bylo už dávno předtím, než promluvila. „Nazval bych to žabomyší válkou. To je taková přestřelka, kterou nikdo nemůže vyhrát. Prakticky donekonečna na sebe mohou házet špínu, téměř jistě toho jeden na druhého za ty společné roky vědí dost. Ale k čemu je to dobré, to mi hlava nebere,“ usmíval se fotograf Pavel Rousek.

Povídá se, že pokud chce herečka ze seriálu ZOO docílit toho, aby se na ni vykašlal Přemek Forejt, tak je na docela dobré cestě. Vždyť koho by bavilo neustále něco řešit, být v centru pozornosti? „Já nevím, jak to spolu mají. Ale z toho, co vidím a čtu, tak s ní musí mít svatou trpělivost. Já bych se sebral a odstěhoval se do Olomouce, pokud bych tam měl restauraci jako Přemek Forejt. Jinak by mi z toho asi slušně hráblo,“ uvažoval s trochou nadsázky Rousek.

Na druhou stranu jen Burešová a Forejt vědí nejlépe, jak to mezi nimi doopravdy je nastavené a jak se jim nejlépe funguje. Třeba ten humbuk vyhledávají, může jim dělat dobře, kdo ví. „Tak jasně, celebrity obecně potřebují média, potřebují i ten ‚zlý‘ bulvár. Protože nebýt toho, kdo by je propagoval, jejich projekty, jejich úspěchy, jejich desky atd.? Jen se to někdy prostě vymkne kontrole.“

Ví ona vůbec, co chce?

Odvolávám, co jsem odvolala, a slibuji, co jsem slíbila. Nebo naopak? Je to vlastně úplně jedno. Eva Burešová v poslední době vypadá, že pořádně neví, co chce. „V loňském roce šla za vedením televize Prima s tím, že končí v seriálu ZOO, protože potřebuje pauzu. Mluvila o tom, že si otevře krámek s tarotovými kartami a krystaly a herectví pověsí na hřebík. Za pár hodin bylo po všem, odchod se nekonal,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

Není to ale jediná podivnost. Na konci roku herečka zrušila vystoupení v O2 areně, prý kvůli vyčerpání. A není to tak dávno, co si chtěla dát pauzu a věnovat se rodině. Místo toho zůstala na Primě, když přijala místo v porotě soutěže Česko Slovensko má talent, kde v roce 2011 sama zářila s písničkou Listen od legendární zpěvačky Beyoncé. Čert aby se v tom všem vyznal.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Lutovská si koleduje: Tohle bude bolet víc než nevěra jejího exmanžela.