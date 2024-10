Lutovská si koleduje: Tohle bude bolet víc než nevěra jejího exmanžela

Nový přítel krásné Ivety Lutovské bude brzy minulostí. Alespoň se to povídá v zákulisí českého showbyznysu. Navíc se najde hodně lidí, kteří mají o moderátorku televize Nova strach. „Myslím, že se řítí do propasti. Celkem čtyři děti, dvě domácnosti a vidina společného života prakticky neexistuje. Tohle nemohou vydržet,“ řekl pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

Svého přítele Vojtěcha poprvé oficiálně ukázala nedávno na slavnostním galavečeru veletrhů Styl a Kabo. Od té doby už nějaký ten pátek utekl a je stále jasnější, že vztah Ivety Lutovské je pořádně komplikovaný. A je otázka, jestli vůbec vydrží. „Společné soužití není reálné,“ přiznala smutně moderátorka nováckých zpráv. Její partner je totiž vdovec, má dvě vlastní děti. A česká miss z roku 2009 vychovává dceru Anetku a syna Matěje.

Její sny se zhroutily

Přitom není žádným tajemstvím, že Lutovská vždy po kompletní a hlavně fungující rodině hodně toužila. „Zhroutilo se jí to ve chvíli, kdy zjistila, že jí byl manžel Jaroslav Vít nevěrný. Sama říkala, že vlastně vůbec nevěděla, s kým tolik let žila. Její sny se sesypaly jako domeček z karet. A když se dala konečně dohromady, navíc potkala fajn chlapa, tak je tu naprosto zásadní komplikace, která jim znemožňuje být spolu,“ uvažoval Pavel Rousek.

Lutovská si neumí představit, že by žili jako Frank Lambert a Carol Foster v legendárním sitcomu Krok za krokem. Ti mají dohromady šest dětí, později ještě přibude sedmé. „Za sebe musím říct, že by mě trefilo, kdybych to musel denně podstupovat. Takže Ivetu naprosto chápu, když říká, že to prostě nejde. Zároveň dodává, že se s partnerem snaží vztah udržet a vídat se, jak je to jen možné. Já ale moc nevěřím tomu, že to tak může běžet měsíce, nebo snad i roky.“

Jinak si však modelka nemůže novou lásku vynachválit. Potřebovala by však hlavně klid, aby mohla definitivně hodit za hlavu trápení, které prožívala s Vítem. A ne se zase pustit do dobrodružství s nejasným koncem. „Může ji to nakonec bolet víc než nevěra exmanžela. Protože pokud se s Vojtou rozejdou, tak asi nepůjde o jeho zradu. Mohou se milovat, ale zároveň přijít na to, že to prostě není kompatibilní,“ vysvětloval Rousek.

Nemůže pořád začínat znovu

Faktem je, že Lutovská vypadá stále skvěle. Na to, že oslavila jedenačtyřicet let, by s přehledem strčila do kapsy řadu o deset patnáct let mladších žen. „Když si vzpomenu, jak strhané rysy měla ještě před pár měsíci, tak se to nedá srovnávat. Je vidět, že na sobě začala zase makat, pečovat o sebe. Takže asi je možné předpokládat, že i kdyby jí současný vztah nevyšel, o nápadníky nouzi mít nebude. Na druhou stranu, kdo by chtěl začínat pořád znovu? Už kvůli dětem to zkrátka nejde pořád dokola od nuly.“

Alespoň jednu velkou výhodu ale její nový vztah má. Může se s partnerem podělit o náklady na život. „Jedno odpoledne a budeme do konce měsíce jen na rýži,“ napsala si nedávno na Instagram, když byla s dětmi na pouti. Z toho jasně vyplývalo, že na tom nebyla dobře finančně. Alespoň to by tak teď mělo odpadnout.

