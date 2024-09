Kdo zachrání Obermaierovou z Ulice? Může přijít o střechu nad hlavou

Patřila mezi nejkrásnější herečky, přesto si vybrala špatného chlapa. Jaroslava Obermaierová na to svým způsobem doplácí i dnes. Herečka ze seriálu Ulice je sama na svého syna, který od narození trpí duševní poruchou. „Síly docházejí. Je obdivuhodné, jak se pořád snaží hrát a pracovat, ale nepůjde to věčně. A pak to asi bude dost vážné,“ uvedl pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

Na svého syna přepsala Jaroslava Obermaierová už před časem chalupu u Zruče nad Sázavou. Jenomže se zdá, že to byl předčasný krok. „Problém je, že se o ni někdo musí starat. A nevypadá to, že by Jaroslav byl ten pravý, kdo by se na to hodil. Co vím, tak to nevypadá vůbec dobře. Zatím asi vše zachraňuje herečka, ale to nepůjde pořád,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Přitom Obermaierová domeček miluje, několikrát se nechala slyšet, že si tam jezdí odpočinout a načerpat síly. Přeměnila ho z polorozpadlé ruiny v parádní sídlo. Představa, že by o svoji oázu klidu přišla, asi není zrovna příjemná. „Má byt v Praze, měla by kde bydlet. Ovšem tady se bavíme o srdcové záležitosti. Opravdu je to pro ni takový přístav, kde se cítí bezpečně. Nevím, co by dělala, kdyby o ten dům z jakéhokoli důvodu přišla.“

On přítelkyni, nebo ona kamaráda?

Není žádným tajemstvím, že Jaroslav si dlouhodobě nemůže najít partnerku. Před časem se sice mluvilo o tom, že by to mohlo být na dobré cestě, nakonec z toho ale sešlo. „Samozřejmě bych už chtěla žít jako jiní obyčejní důchodci,“ posteskla si nedávno herečka s tím, že musí stále pracovat, protože by z osmitisícového důchodu nevyžila a na syna je zoufale sama. Případná snacha by jí samozřejmě velmi ulevila od starostí.

Řešením by také bylo to, kdyby si někoho našla sama Obermaierová. Mohla by se s nějakým kamarádem podělit o svá trápení, třeba i Jaroslav by v nějakém chlapíkovi mohl najít vzor a důvod, proč na sobě více pracovat. „To podle mě nehrozí. Prožila jedno manželství, které bylo příšerné. A slíbila si, že už si žádného muže do života nepustí. Dodržela to až dosud a nemyslím si, že by na tom něco měnila,“ tvrdil Rousek.

Přitom v mládí mohla Obermaierová nápadníky přehazovat vidlemi. Chvíli randila se zpěvákem Petrem Rezkem a mnoha dalšími. Nakonec ji ale okouzlil taxikář Richard Čech, což ale nebyla dobrá volba. Alkoholik, který z ní tahal peníze a nakonec ji po dvou letech opustil přesto, že měli malého Jaroslava. Vlastně se tak není čemu divit, že se herečka vůči opačnému pohlaví zatvrdila.

Spory s herci a konec?

Současné rozpoložení Jaroslavy Obermaierové zřejmě ovlivňují i neustálé spekulace o jejím možném konci v seriálu Ulice. Od nové sezóny mýdlové opery, tedy od podzimu, má její postava Vilmy Nyklové výrazně méně prostoru. „Mluví se o tom, že by měla skončit úplně. I kvůli sporům s některými herci, jako je třeba Václav Svoboda. Ten se nedávno vyjádřil, že hrát s ní je peklo, apod. Takže je možné, že se ji scenáristé opravdu snaží odstavit.“

Kdyby na to došlo, herečka by mimo jiné přišla o důležitý zdroj příjmů. Ostatně není to tak dávno, co chtěla spáchat sebevraždu, protože zdražoval plyn a energie. „Tak daleko by to snad nedošlo. Ovšem je velká otázka, jak by se zachovala, kam by směřovaly její další kroky. Má štěstí v tom, že diváci ji mají rádi a v Ulici ji chtějí. Takže si nemyslím, že by zmizela úplně,“ dodal pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

