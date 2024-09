Dva osudoví muži Hanky Zagorové: jeden tanečník a druhý operní pěvec

Zní to jako v pohádce. Dva naprosto odlišní zpěváci Zagorová a Margita slavili svatbu a žili spolu až do smrti. Je pravda, že ve druhém manželství byla Zagorová daleko spokojenější než v předešlém s Harapesem. Smutné ovšem je, že Zagorová nemohla mít děti a těžce to nesla. To nic nemění na tom, že to byla famózní zpěvačka. Hudební kritik Jiří Černý ji nazval „skutečnou kněžnou zpívaného českého slova“.

Hudbě se začala věnovat již od útlého věku. Jako děcko se učila hrát na klavír a zpívala. Účastnila se řady uměleckých soutěží. Studovala sice herectví na JAMU, ale hudba jí učarovala víc. Prožila sice různá zklamání v lásce, ale nakonec se nad ní osud ustrnul a daroval jí obětavého životního partnera.

Dvě manželství

Několik vět – dokument Charty 77 z roku 1989, který měl za cíl podpořit demokracii, svobodu shromažďování, tisku, víry apod.

Hana Zagorová byla dvakrát vdaná. První manželství s baletním mistrem Vlastimilem Harapasem bylo zvláštní hlavně kvůli podezření na jeho opačnou pohlavní orientaci. Druhé manželství bylo šťastnější. Operní zpěvák Štefan Margita jí byl oddanou oporou až do konce života. Podporoval ji nejen v dobách její největší slávy, ale byl jí také přítelem při nemoci a smrti.

Období kolem sametové revoluce pro ni bylo dost hektické. V roce 1989 podepsala petici Několik vět a musela přerušit svoji uměleckou činnost. „Pouze vedení lidové školy umění, kde měla Hana Zagorová údajně převzít výuku interpretace, se zpěvačky nezřeklo,“ jak se dočteme s knize Roberta Rohála Legendy československé populární hudby. Změny po roce 1990 nastaly i v jejím osobním životě. Rozvedla se s Harapesem a vdala se za Margitu.

Hlas jako zvoneček

Měla nezaměnitelný jiskřivý hlas. Při poslechu jejích písní jde mráz po zádech. „Měla svůj vlastní styl, svou zvláštní hlasovou drsnost i tiché chvění,“ píše Rohál. Proslavila se nejen jako interpretka, ale i jako autorka písní, které mají stále co říct. Mezi mnohým nelze opominout její první hit Bludička Julie nebo pecky Biograf láska nebo Maluj zase obrázky. Vypracovala se z naivní mladé holky na všestrannou umělkyni. Dovedla zazpívat šanson, rock, folklor a hlavně ji fanoušci znají kvůli její popové tvorbě.

První manželství nefungovalo

Paroxysmální hemoglobinurie – porucha krvetvorby

Bohužel Zagorová nemohla mít děti z důvodu nemoci. Trpěla paroxysmální noční hemoglobinurií. To, že nemohla mít vlastní děti, brala jako celoživotní prohru. Řešení hledala v adopci a s tím jí chtěl pomoct její kolega Harapes.

Nabídl jí manželství a že děťátko adoptují spolu. Již před vstupem do manželství měl jejich vztah trvalý charakter a nebyl důležitý nějaký glejt, který by jejich vztah stvrzoval. Rozhodli se, že o sňatku nikomu nepoví, ale nakonec se vše stejně rozkřiklo. „Na pozvánce na oslavu čtyřicátých narozenin chyběla maličkost. Totiž oznámení, že nejde jen o oslavu narozenin mých a Vlastíka Harapese, ale zároveň že to je naše svatební oznámení,“ vysvětluje Hana Zagorová na zagorovahana.cz.

Manželský happy end

Po rozvodu s Harapesem neváhala a skočila do toho znovu, tentokrát s Margitou. „Svatba se konala 6.června 1992 v kostele sv. Jakuba na Starém Městě v 15 hodin. Obřad v nabitém kostele trval skoro hodinu,“ jak se dočteme na zagorovahana.cz. Na nějaký čas ustoupila do ústraní a stala se z ní šedá eminence svého slavného manžela. Ten hodně cestoval se svým neodolatelným tenorem po světě a Zagorová se o něj starala. Stala se z ní žena v domácnosti. Na přelomu nového milénia slavila comeback díky televiznímu pořadu Hogo Fogo, který uváděli společně. Zároveň před jejím skonem vytvořili několik společných hudebních projektů.

Ve své hudbě spojovala dva prvky – beat a šanson. Je to možné, protože ona to fenomenálním způsobem dokázala. Uměla obohatit šansonovou píseň o bigbeatové prvky, jak to tehdy měli fanoušci rádi. Právem si zaslouží přezdívku „beatová šansoniérka“.

Zdroje: autorský článek spolu s dalšími zdroji (R. Rohál: Legendy československé populární hudby, zagorovahana.cz)

