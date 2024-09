Piráti po odchodu Bartoše: Kdo zachrání stranu před rozpadem a povede ji dál?

Piráti řeší obrovskou vnitřní krizi. Dvoje poslední volby pro ně nedopadly vůbec dobře, a jak se zdá, straně, která v dřívějších letech nabrala obrovskou dynamiku, začíná docházet dech. Celé předsednictvo strany tak v neděli rezignovalo a Ivan Bartoš navíc přidal to, že znova kandidovat nehodlá. Podle politologa Charváta se takový postup dal očekávat. „V poslední době nebyl Ivan Bartoš pořádně vidět, od toho momentu, kdy se stal ministrem, byl tak trochu neviditelným,“ hodnotí Bartošovo angažmá ve vládě politolog s tím, že předsedovi strany by se to z marketingového pohledu stát nemělo.

Strana může i zaniknout

„Měl na ministerstvu těžkou práci, ale nemůže si vybrat jenom jedno – být předsedou, nebo ministrem vlády,“ líčí těžkou pozici teď už bývalého předsedy. „Z pohledu spousty voličů je Pirátská strana primárně spojená s Ivanem Bartošem, takže v momentě, kdy odchází, má řada z nich pocit, že ta strana končí,“ říká politolog a připouští, že do určité míry by to v případě Pirátů mohla být pravda. „Ale automatické to rozhodně není,“ dodává Charvát. „Teď bude nejvíce záviset na tom, koho si ta strana zvolí. Já si myslím, že to vůbec nebude jednoduché rozhodování,“ říká.

Lipavský není namístě

Ačkoliv z řady míst zaznělo jméno Jana Lipavského, ten sám se nechal slyšet, že podobné místo pro něj není. „Nemyslím si, že jsem vhodný kandidát na předsedu. Piráti potřebují osobnost, která stranu sjednotí. Z určité zkušenosti už vím, že já takovou osobností nejsem,“ řekl pro iRozhlas. „Nejsem si jistý, jestli by byl reálně dobrým lídrem,“ naráží Charvát na Lipavského nedávný výrok „musíme se zbavit komoušů a vypnout fórum“. Tak by podle něj skutečně sjednocující předseda mluvit neměl.

Hřib dokázal v Praze hodně

Dalším na seznamu je bývalý pražský primátor Zdeněk Hřib. „Ten je relativně známý, nevím vůbec, zda by o to místo usiloval. Co je bez diskuze, je to, že na pražském magistrátu oproti celé řadě dalších ukázal, že dokáže věci řešit a zároveň být obratný politik,“ říká politolog. „V pozici, kterou si doslova vyboxoval i teď, si podle mě spousta lidí myslí, že je pořád primátor, protože reálný primátor (Bohuslav Svoboda z ODS, pozn. red.) prostě není vidět.“ Hřib je tak rozhodně jednou z dalších tváří, které by přicházely v úvahu.

Další jména

Politolog zmiňuje i Janu Michailidu, která se však podle něj v současné debatě vyjádřila, že nepokládá za nejrozumnější, aby předsednictvo strany odstoupilo. „Takže nevím, zda by do toho šla,“ říká Charvát. Zmiňuje také Mikuláše Ferjenčíka a ostravskou členku strany Zuzanu Klusovou. Tam se však jejich šance neodvažuje odhadnout přesněji, jen zmiňuje, že rozhodně nejsou velké. „Mohl by to být také prostor pro Lukáše Wagenknechta, ale i další lidi. Tím ale končí výčet mediálně známějších pirátů, kteří mají větší šanci, aby oslovili veřejnost,“ dodává.

Piráti dusí nové tváře

Podle politologa to ukazuje na problém českých stran: velmi malý počet členů, ze kterých by mohly vybírat, a také neochota vedení, které nechce „nechat vyrůst“ nové kádry a tváře, dokud nezjistí, jako Piráti teď, že prostě nemají žádné krajské lídry. „Úspěšní byli jen v Plzni, a co vím, tam je ta strana také ostře rozdělená,“ dodává Charvát. Boj o předsedu Pirátů tak podle něj může ještě být pořádným překvapením.