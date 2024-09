Partyšová a její zazobanci: Měla z ostudy kabát, dodnes se jí smějí

Nedávno ji vyhodili z Novy z pořadu Život ve hvězdách, na místo Gabriely Partyšové přišly Veronika Farářová a Jágrova drahá polovička Dominika Branišová. Stále půvabné brunetce to ale vadit nemusí. „Vztah s Igorem Faitem by byl pro každou ženu požehnáním. Nemusí nic, existenční starosti se jí samozřejmě netýkají,“ uvedl pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek. Partyšová byla vždycky holka šikovná. Přesto jednou šlápla vedle.

Pro někoho je Gabriela Partyšová prototypem zlatokopky, jiní lidé tvrdí, že prostě měla vždycky štěstí na bohaté partnery. „Nevím, čím to bylo, ale moji partneři vždy finance měli. Já jsem nastavená tak, že jsem samozřejmě ráda, když mi pomáhají v životě. Asi bych nejezdila tak krásnými vozy, nelítala na tak krásné dovolené a nebylo by to tak velkorysé, kdybych si na všechno měla vydělat sama,“ uvedla moderátorka.

Zlé jazyky tvrdí, že kdyby se neustále nesnažila nějakého boháče ulovit a zkusila to s někým „normálním“, nemusela by se pak podivovat nad cestami osudu. „To je stejné, jako kdybyste chtěli po Andreji Babišovi, aby začal mluvit pravdu a nic než pravdu. Prostě to nejde, nepatří to k němu. A k paní Partyšové zkrátka nepatří chudí partneři,“ glosoval to s úsměvem Pavel Rousek. Ani ona se ale nevyhnula okamžikům, které by nejraději vymazala z paměti.

Nevěrný Kokta zkrachoval

Největší ostudu a potupu jí způsobil Josef Kokta. Nejenže ji coby manažer nedokázal prosadit na vysněné dráze sólové zpěvačky, nakonec jí udělal ze života cáry i jako manžel. „Vidím to jako dnes. Nikdo ani ve snu nepředpokládal, že by Josef Kokta se svým poněkud zanedbaným zjevem opustil kočku, jakou vždy Partyšová byla. Tím spíš když spolu měli syna. Přesně to se ale stalo, když ho okouzlila Ornella Štiková, dnes už Koktová.“

Ostuda byla umocněna tím, že Partyšová svého partnera hájila téměř do posledního dechu. Ani ona nedokázala pochopit, že by bylo pravdou to, co se psalo a říkalo. „Myslela si, že se k ní vrátí, že s Ornellou jde maximálně o románek. A už vůbec by ji nenapadlo, že jsou pravdivé tehdejší spekulace o těhotenství mladinké milenky. Všechno se ale ukázalo jako pravda a partneři se rozvedli.“ Partyšové dlouho trvalo, než se ze šoku vzpamatovala. A vlastně se jí nikdo nemohl divit.

Ve finále si ale moderátorka vlastně mohla gratulovat. Krátce po jejich rozchodu se totiž z Kokty stal zchudlý miliardář. Přišel prakticky o všechno. Nutno ale říct, že Ornella po boku svého manžela celou dobu zůstala, což jí slouží k dobru. A dokonce dělala hodně pro to, aby měli peníze. Neváhala ukázat své vnady pro jeden webový portál, za což dostala tučnou odměnu. „Je otázka, jak by se zachovala Partyšová. To už se s jistotou nikdy nedozvíme, můžeme si jen domýšlet,“ konstatoval Rousek.

Drží se ho jako klíště

Partyšová se otřepala a zase začala randit. Tentokrát jí v hledáčku uvízl bohatý podnikatel Daniel Farnbauer. Vzali se a zdálo se, že by to konečně mohlo vyjít. „Myslím, že jejich rozchod jsme poprvé zaznamenali na sociálních sítích. Partyšová si tam tenkrát napsala, že jdou od sebe, a takové ty všeobecné plky ve smyslu, že jsou dál přátelé apod. Každopádně se rozcházeli v klidu.“ Pak se kolem Partyšové točil právník Vladimír Macháček, to ale byla spíš epizodka.

Poté už přišel ten, na kterého celý život čekala. Igor Fait byl v roce 2023 vyhlášen 96. nejbohatším Čechem, hodnota jeho majetku činila zhruba 4 miliardy korun. „Dalo by se vykřiknout ‚aleluja!‘. Podle mého názoru by Gabriela udělala cokoli, aby si vztah udržela. Je to dobře, nebo špatně? Já si myslím, že dobře, rozhodně ji nesoudím. Zvolila si životní cestu, po které jde. Má své nároky, své potřeby. Nikdy si na nic nehrála, všichni to o ní vědí. Za mě úplně v pohodě a snad jim to vydrží,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

