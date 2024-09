Země je placatá, vysvětlovali kosmonautovi Remkovi. Bizarní konverzace

„Odpřisáhněte, že jste byl ve vesmíru!“ Autoři projektu czeXperiment posadili proti jedinému českému kosmonautovi zastánce konspirační teorie, že je Země placatá. Ti se Vladimíru Remkovi pokoušeli vysvětlit, že jeho výlet do vesmíru byl jedna velká lež. Ačkoliv Remek ze začátku trpělivě poslouchal, pak už mu ruply nervy. „Jděte do háje,“ zakončil bizarní konverzaci Remek.

Konspirační teorie jsou staré jako lidstvo samo. Některým se věří poměrně snadno, protože pracují s velmi dobře vykonstruovanými nesmysly, jiné, určené pro extrémně pokročilé konspirátory nebo jednodušší příjemce, přijdou mnohým skutečně přitažené za vlasy. Jednou z nejbizarnějších teorií, která má ale překvapivě mnoho příčetně tvářících se zastánců, je ta o ploché Zemi. Říká (jak už její název napovídá), že Země je placatá, má okraje a v podstatě nikdo neví, co je za ní. Snímky kulaté planety z vesmíru jsou globální podvod a vlády nechtějí, aby se lidé dozvěděli, kde je pravda.

Autoři projektu czeXperiment uspořádali unikátní setkání. Pozvali tři největší zastánce téhle konspirační teorie a posadili je proti jedinému Čechovi, který skutečně Zemi z vesmíru viděl na vlastní oči – kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Pětasedmdesátiletý vojenský pilot a první kosmonaut, který nepocházel z USA nebo SSSR, byl ve vesmíru jako 87. člověk na světě. Letěl tam v březnu roku 1978 z kosmodromu v Bajkonuru lodí Sojuz 28 a navštívil orbitální stanici Saljut 6. Ve vesmíru strávil osm dní, provedl řadu experimentů, a dokonce udělal tiskovou konferenci, kterou tenkrát přenášela živě i Československá televize.

Překvapivý host

„Dobrý den, jsem Vladimír Remek, měl jsem velkou životní příležitost a taky čest stát se prvním Čechoslovákem, který byl na oběžné dráze Země,“ říká Remek po příchodu ke stolu, kde sedí dva zastánci teorie ploché Země. Konspirátoři jsou překvapeni, doteď totiž diskutovali jen s lidmi, na které platil jejich jednoduchý a zároveň nejhloupější argument – otázka, zda viděli kulatou Zemi na vlastní oči. A Remek je jediný Čech, který může odpovědět kladně. „To první, na co jsem se chtěl podívat, když jsme se na oběžnou dráhu dostali, bylo, jestli je Země opravdu kulatá. Takže to můžu potvrdit,“ bere jim vítr z plachet hned v prvních sekundách společného setkání.

Hvězdy jsou projekce

To, co následuje, se dá popsat jen jako neuvěřitelná jízda. Těžko říci, zda do takové diskuze šel Remek z recese, nebo ze zájmu o to, jaký člověk může zastávat podobné nesmysly – možná obojí. Nicméně diskuze nabírá neustále bizarnějších a bizarnějších rozměrů. Remek se nejdříve snaží trpělivě vysvětlovat, co například viděl při startu vesmírné lodi. To ale příliš nemá smysl, protože konspirátoři se ptají na naprosté hlouposti. „Viděl jste hvězdy, nebo neviděl?“ vyštěkne na Remka Noglobe Domo, tvůrce podcastu o ploché Zemi. To mu Remek potvrzuje. „A jak si vysvětlíte, že mnoho kosmonautů hvězdy nevidělo,“ ptají se konspirátoři a snaží se tvrdit, že hvězdy jsou pouze projekce pro lidi.

Posádka Challengeru prý stále žije

Ještě neuvěřitelnější je jejich tvrzení, že katastrofa, při které při startu vybuchnul raketoplán Challenger, byla pouze nahraná a astronauti z něj pořád žijí. „O tom jsem sem nepřišel diskutovat, to je přece naprostá pitomost,“ říká Remek. „Já vám nechci říct, že lžete, možná jste viděl trošku optiky, ale celou zeměkouli jste neviděl a zdálo se vám, že je kulatá,“ říká druhý z konspirátorů Remkovi. Diskuze pak stále více nabírá na bizarnosti.

Odmítl přísahat

Do úplného finále to ale dojde v momentě, kdy se konspirátoři snaží Remka donutit k přísaze. „Já se vás nechci dotknout, ale chtěl bych se zeptat, jestli byste byl schopen odpřisáhnout, že jste skutečně seděl v raketě, skutečně jste tou raketou vyletěl do vesmíru a skutečně jste tam byl ve stavu beztíže,“ ptá se jeden ze zastánců bizarní teorie. To už Remkovi dochází trpělivost. „Nevím, proč bych to odpřisáhl, jednoznačně ano,“ odpovídá Remek a opakovaně odmítá naskočit na konspirační rétoriku.

Když se pak setkání zvrhne v konfrontaci, kdy mladí pomatenci na Remka zvýší hlas, začne toho mít pětasedmdesátiletý astronaut dost. „Fajn, dobrý, dobře,“ říká rezignovaně a je vidět, že na další diskuzi s ukřičenými blázny nemá energii. „Já jsem skončil, nazdar,“ ukazuje Remek nejlepší způsob, jak se účastnit podobně hloupé diskuze, a odchází.

KAM DÁL: Když se velký šéf zlobí. Tohle jsou nejhorší dopisy podřízeným ředitelů Tesly, Applu i Amazonu