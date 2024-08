Známá genetička Soňa Peková zřejmě propadla sektě. Natočila podivné video, teď se k němu nemá

Peková se v podivném videu, které se šíří po sociálních sítích, vrací k době globální pandemie. "Myslím, že hodně z vás si v té době uvědomilo, že máte tady nějaký úkol, proč jste sem přišli. Moji milí jsme ve finále. Jak se nám život obrátil vzhůru nohama v té době, tak věřte, že v nejkratší možné, pro vás myslitelné, době, bude tato otočka dokonána,“ říká rozechvělým hlasem a se slzami v očích Peková na videu. Pak hlásá příchod jakési velké události.

Bizarní sekta

„Vydržte už těch posledních pár chvil, možná posledních pár dní. Převrátíme tu jachtu vzhůru nohama. Pokud se někdo při té obrátce někdo poblinká, to tak bývá. Držte se. Jakmile se uvidíme znovu na hladině, ta cesta vpřed bude překrásná,“ uzavřela své podivné a bizarní vyprávění uslzená lékařka. Zapadá to do jejího loňského vyprávění, kdy hlásala, že "všichni přejdeme ze 3D do 5D a už to nebude spojeno se smrtí."

Podle médií, pro které začala Peková publikovat, se zřejmě přidala k ruské sektě sektě AllatRa. Ta hlásá, že v dalších letech, konkrétně v roce 2036, přijde globální světová krize a na Zemi se přestane dát žít - kvůli mohutným sopečným výbuchům, které prý nastanou. „Ti lidé, co to šíří z řad Tvořivé společnosti, jsou vystrašení, protože jsou v nějaké uzavřené bublině, kde jsou neustále atakovaní tím, že klima na nás útočí,“ vysvětluje v podcastu Sekty její exčlenka Eva Hronová.

Nenápadná propaganda

Sekta působí vr velké části světa včetně Česka skrz projekt Tvořivá společnost. „To je mezinárodní projekt, který na dobrovolnické bázi sjednocuje lidi z více než 180 zemí. Cílem projektu je v co nejkratší době zákonnou a mírovou cestou přejít na nový tvořivý formát společnosti na celém světě, ve které život člověka bude nejvyšší hodnotou," píše o sobě neurčitě organizace. Její šéfové na Ukrajině jsou ale hledaní policií. „Válka na Ukrajině a důsledky klimatické změny posilují konspiracismus a apokalyptické předpovědi. Z mnoha náboženských společenství, která tyto jevy zabudovala do svých nauk, můžeme jmenovat alespoň hnutí AllatRa," píše o skupině Náboženský servis.

Všechno svedla na AI

U Pekové po posledním videu však přišel překvapivý zvrat. Popřela, že by video natočila a vše svádí na to, že video je vytvořené za pomocí AI, tedy umělé inteligence. Tvrdila to v telefonátu, který s ní udělal na svém youtubovém kanálu filmař Igor Chaun, který se nejprve přidal na . To se však ukazuje jako velmi nepravděpodbné jak podle názoru webu Manipulátoři.cz, tak podle názoru předního českého odborníka na AI Davida Grudla. „To video není AI ani náhodou. Je to autentická Soňa v celé své záři, zapadající perfektně do série jejich předchozích výstupů," píše v rozsáhlé sérii příspěvků na Twitteru a vtipkuje, zda se poslední čtyři roky konspirátoství také pokusí hodi na AI.

Kauza Pekové přesně ukazuje, jak jednoduché je uvěřit v seióznost člověka, který v potřebné době hlásá nám blízký názor a o co nepříjemnější může být procitnutí, když se z něj vyklube nešťastný produkt náboženských šílenců.

