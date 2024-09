Schneiderová svedla studenta teologie. Švehlíka odkopla kvůli boháči

Bývala pořádně divoká a sem tam někomu ublížila. Minulost půvabné princezny Odety z pohádky Jezerní královna si v ničem nezadá s největšími průšviháři českého showbyznysu, jako je Jiří Langmajer a další. „Do Jitky Schneiderové by asi nikdo neřekl, co všechno dokáže. Nebo dokázala? No, snad je ten minulý čas namístě,“ usmíval se pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

Zdálo se, že jsou si souzeni, vypadalo to jako příběh vystřižený z červené knihovny. Krásná herečka Jitka Schneiderová potkala sympatického mladíka a zamilovali se do sebe. David Švehlík, syn Aloise Švehlíka, studoval na teologickém konviktu a měl v plánu stát se knězem. „Dokonce dva roky v rámci studia pobýval v Římě. Vrátil se do Prahy a zasáhl Bůh. Nebo ďábel či osud, asi je jedno, jak to nazveme. Každopádně byl velmi krásný,“ vzpomínal Rousek.

Nejprve láska, pak soudy o dceru

Švehlík samozřejmě žil v celibátu, což se v rámci jeho budoucího zaměstnání a poslání očekávalo a bylo povinné. Když mu do života vstoupila Schneiderová, bylo to jako exploze. Všechna předsevzetí šla stranou. „Byla také jeho první partnerkou, pokud jde o intimní život. Vzali se v roce 2004, za dva roky se jim narodila dcera Sofie Anna. Oba se velmi milovali, opravdu. Byla to neskutečně vášnivá a inspirativní láska.“

Jenže herečka se začala scházet s charismatickým, ale také velmi bohatým podnikatelem Davidem Císařem. Jejich randíčka ve Špindlerově mlýně se postupně stala téměř veřejnou záležitostí, stejně jako její nevěra. „Co vím, tak on byl ženatý, ale rodinu kvůli ní opustil. Švehlík chtěl všechno hodit za hlavu, odpustit jí a začít znovu. Opravdu se vztah pokusili slepit, ale nešlo to. Příkopy už byly příliš hluboké,“ konstatoval Rousek.

Romantika, která mohla být předlohou pro hollywoodský scénář, tak byla rázem pryč. Student teologie neměl ani své kněžské roucho, ani vysněného anděla. Co víc, jejich rozchod připomínal apokalypsu. Rozešli se v roce 2009, oficiálně se ale rozvedli až o tři roky později, navíc se ještě soudili o dceru. „Dneska je to už pryč. Dávno mají nové vztahy a vypadají spokojeně. A snad i s již dospělou dcerou všechno definitivně napravili.“

Divočina se zadaným Kohákem

David Švehlík se znovu zamiloval v roce 2015. Možná proto, že byl poučen minulostí, se jeho vyvolenou stala učitelka na prvním stupni základní školy Vendula, dnes už Švehlíková. Schneiderová je spokojená po boku o osm let mladšího designéra Lukáše. „Před pár lety ji fotografové v podnapilém stavu vyfotili, jak se líbá s Jakubem Kohákem. Ten byl v té době zadaný. Ale fakt je, že i Jitka Schneiderová se může zklidnit. Přeci jen, padesátku má za sebou,“ doplnil pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Na druhou stranu není mnoho žen, které si mohou do „životopisu“ napsat, že svedly studenta teologie a zároveň jednoho z nejpohlednějších mužů českého showbyznysu. Třeba má Schneiderová ještě nějaké překvapení v rukávu.

Zdroj: autorský článek

