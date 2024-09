Lucie Vondráčková má strach ze StarDance. Tohle si nezasloužila!

Lucie Vondráčková relativně nedávno naskočila do seriálu Ulice. Její role Soni Čechové je od začátku vnímána velmi negativně. Herečka sice mrchu, která všem škodí, ztvárňuje dokonale, zároveň to ale znamená velký problém. „Lidé ji se Soňou ztotožňují, mají je za jednu a tu samou osobu. Není žádným tajemstvím, že Lucii přišla celá řada nadávek, opravdu hnusných komentářů. Spousta lidí má prostě problém odlišit realitu od fikce,“ konstatoval pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Drby o románku jí také nepomohly

Herečka a zpěvačka by to sice mohla hodit za hlavu, což do jisté míry také dělá, ovšem blížící se StarDance je problém. „Bude to napínavé. Soňa nám do toho pěkně hází vidle,“ napsala si sama Vondráčková na Instagram. Má to samozřejmě logiku. O tom, kdo ve StarDance postoupí a kdo vypadne, rozhodují diváci svým hlasováním. Je možné předpokládat, že skladba divácké obce Ulice a taneční soutěže bude velmi podobná. Pro Vondráčkovou a jejího tanečního partnera Lukáše Bartuňka to rozhodně není dobrá zpráva.

Navíc se Vondráčková ještě dostala do řečí, že měla románek s kolegou z nekonečného seriálu Ondřejem Studénkou. Faktem je, že jejich milostné scény byly velmi autentické. „Takto by se dalo mluvit o polovině showbyznysu. Za mě jsou to jen drby, které se nezakládají na pravdě. Na druhou stranu je možné, že z toho měla doma trochu dusno a Zdeněk Polívka se jí ptal, jestli to je, či není pravda. Takže jí to také na pohodě přidat nemuselo,“ uvědomuje si Rousek.

Diváci nezapomínají

Podle neoficiálních informací z televize Nova by dění kolem Soni (tedy Vondráčkové) mělo v nejbližších dnech a týdnech gradovat. Čechová podle všeho bude házet klacky pod nohy zejména Magdě v podání Veroniky Čermák Mackové. Soniny intriky naberou na obrátkách s tím, jak se rozhoří boj o post ředitelky školy, na který má zálusk. „Pro Vondráčkovou je nešťastné, že to víceméně překryje ze StarDance. Lidé si určitě budou pamatovat, co se v Ulici dělo pár dní zpátky. A opravdu se obávám, že jí to ‚sežrat‘ dají.“

Herečka s tím ale bohužel nic moc nenadělá. Musí jen doufat, že se bude dívat více lidí, kteří vědí, že není Soňa. Buď jak buď, případný brzký konec ve StarDance má i jednu výhodu – byla by brzy u své drahé polovičky a synů Matyáše a Adama, které má s bývalým hokejistou Tomášem Plekancem.

Asi je to ale jen slabá útěcha. „Může se tím utěšovat, to jednoznačně. Ale v její povaze je jít si za vítězstvím, nepatří mezi typ lidí, kteří by si řekli, že se zúčastnili StarDance, a je jim fuk, jak dopadli. Vsadím se, že chce vyhrát, a celý ten strach pramenící z Ulice ji dost drásá,“ doplnil pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Zdroj: autorský článek

