Konec Brodské v Ulici? Důvody jsou hodně smutné

Stačilo pár týdnů, aby se z euforie stala pachuť. Tereza Brodská je spolu s Ivanou Andrlovou přijímána velmi nelibě. „Obě dvě působí velmi pesimisticky, až depresivně. Lidé z nich nemají dobrý pocit, není jim dobře po těle,“ komentoval to pro Čtidoma.cz fotograf a odborník na český showbyznys Pavel Rousek. Na rozdíl třeba od Patricie Pagáčové nebo jejího seriálového manžela Matouše Rumla, kteří jsou hodnoceni spíš kladně.

Nova s Brodskou šlápla vedle

Přitom není žádným tajemstvím, že si diváci návrat Brodské velmi přáli. Herečka, respektive její postava Báry se sice v seriálu na skok objevila po prázdninách v roce 2018, ale byla to jen krátká epizodka. Jinak se s Ulicí rozloučila mnohem dříve, konkrétně na podzim roku 2011. „Kdo si na ni pamatuje, tak byla vždy energická a plná života. A do děje se hodila, měla tam své místo. Teď to spíš vypadá, že Bára byla do děje vepsána ‚uměle‘, a kdyby tam nebyla, s dějem se vůbec nic podstatného nestane,“ uvažoval Rousek.

Unavená žena, kterou život doslova vysál, navíc jí pije krev šéf. To prostě není postava, kterou by člověk chtěl sledovat v televizi. „Co si budeme povídat, hodně lidí to takto má ve svém reálném životě. Mají pocit, že jsou na všechno sami, okolí je vytáčí. Tak proč by se na to samé měli proboha dívat ještě v televizi? Nedává to prostě smysl a Nova podle mě angažováním Brodské, respektive scénářem k její postavě, šlápla vedle.“

Navíc se příliš nevytáhli ani v kostymérně. Příšerné outfity Brodské jen doplňují její zbytečnost. „Četl jsem některé diskuse, kde se zejména ženy rozčilují nad tím, jak se paní Brodská obléká. Ona za to samozřejmě nemůže, neměla na výběr. Faktem ale je, že to jen dokresluje zoufalost její postavy,“ myslel si Rousek.

Nova propásla příležitost

Je samozřejmě otázka, jak to s dcerou Jany Brejchové a Vlastimila Brodského bude v Ulici dál. Na Novu přišla s velkou parádou z Primy, kde ji sice chtěli do dalších projektů (hrála například v ZOO), ale nakonec se obě strany nedomluvily. „Zdálo se, že Nova udělala skvělý tah, když ji přetáhla k sobě. Teď už si ale tak jistý nejsem. Přitom je to obrovská škoda a osobně bych řekl, že i velká chyba televize.“

Zdá se, že Nova propásla příležitost, jak z Brodské udělat jednu z hlavních tváří nejen Ulice, ale dost možná i celé televize. „Všechno jde zvrátit, tím spíš ve světě médií. Ale tvůrci seriálu to budou mít hodně složité. Proměnit zapšklou, nudnou stárnoucí dámu v šarmantní a energickou ženskou, to není nic, co by šlo ze dne na den,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

