Nejkrásnější česká herečka je Linda Rybová. Jde i o duši, říká odborník

V seriálu Ulice patří k herečkám, které „slouží“ už mnoho let. S trochou nadsázky by se dalo říct, že Linda Rybová je v nekonečném seriálu inventářem. Ovšem diváci ji zbožňují. „Hezky se na ni kouká, to je jedna věc. A ona působí jako dobrá, čistá duše. I když si s manželem prošli peklem, když se o ní říkalo, že ho odvedla od rodiny,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz znalec českého showbyznysu, fotograf Pavel Rousek.

Začátek vztahu herečky ze seriálu Ulice Lindy Rybové a Davida Prachaře nebyl jednoduchý. Seznámili se v divadle, rok se jen přátelili. Pak ale přeskočila jiskra. Jenže herec byl v té době v manželství s Danou Batulkovou a pár platil za jeden z nejstabilnějších v českém showbyznyse. „Rybová to schytávala ze všech stran. Mluvilo se o ní jako o té, která rozbila fungující rodinu, apod. Málokdo se zamyslel nad tím, že kdyby to mezi Batulkovou a Prachařem opravdu tak skvěle fungovalo, tak on by od ní nikdy neodešel,“ uvažoval Rousek.

Své sokyni dala pár facek

I když od těchto událostí už uběhlo hodně vody, Rybová s Batulkovou asi nikdy kamarádky nebudou. Opuštěná herečka se dokonce přiznala, že své sokyni dala pár facek a nevěrného manžela bez milosti vyhodila z domu. Přesto, že syn Jakub a dcera Mariana byli ještě malí. „Je třeba říct, že Batulková se Prachaře nedoprošovala, neklečela na kolenou a nežadonila, aby ji neopouštěl. Vzala to jako fakt a začala žít, aby zajistila své děti. To na ní velmi obdivuji,“ tvrdil fotograf Rousek.

Přes to všechno si dnes odborník na český showbyznys myslí, že Rybová je herečka s jednou z nejčistších duší v tuzemském showbyznyse. „Pro mě je nejkrásnější herečkou. Nejen vzhledově, ale právě i díky tomu, co nosí uvnitř sebe. Navíc dnes může působit trochu usedle. Ale ona je celkem dračice. A také má za sebou docela bouřlivé vztahy, třeba s Robertem Kodymem či Janem Kalouskem.“

Navíc není žádným tajemstvím, že na první pohled trochu křehká blondýnka umí vzít za práci. S manželem před časem pořídili bývalý mlýn v Malé Lečici u Prahy a postupem času ho zrekonstruovali. „Představit si ji s hoblíkem nebo kladivem chce dost fantazie. Ona ale mnohokrát dokázala, že umí překvapit. Už jen to, jak dobře v Ulici sehrála boj s alkoholem, je pro mě inspirativní. Prostě bych to do ní neřekl, ostatně jako spousta dalších lidí. Všechno tohle z ní v mých očích dělá ženu, která se mi líbí po všech stránkách.“

Všechny drby ustáli

Rybová se vždy profilovala i jako matka. Nikdy se netajila tím, že kariéra pro ni není nejvíc. S Prachařem mají dcery Josefínu a Rozárku a syna Františka. A i když si během let prošli celou řadou problémů, rodina vždy byla na prvním místě. „Oni jsou takový zvláštní pár. Vlastně nikdy nevyčnívali nějakými gesty. Neřekli byste do nich, že se milují až za hrob, jak se říká. Ale právě v tom je podle mého názoru jejich síla. V soukromí nehrají, nechávají si to do divadla nebo před kamery.“

Mnohokrát se spekulovalo, že jsou manželé před rozchodem, že procházejí krizí a kdesi cosi. Nikdy se to ale nepotvrdilo. „Vypadají, že se jich tyhle drby vůbec nedotýkají. Žijí si podle svého, určitě mají vlastní bublinu, do které unikají před světem. Tak je to v pořádku, evidentně to může fungovat,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

