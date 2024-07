Dyková vyjela z depa. S manželem vypadají moc spokojeně

Karlovarský filmový festival jako každý rok přivítal spoustu hvězd. Nechyběli ani Tatiana Dyková s manželem Vojtěchem Dykem. „Jestli se někdy spekulovalo, že by se mohli rozvést, tak ve Varech to tak určitě nevypadalo. Herečka vypadala nádherně, hudebník na ni mohl být právem hrdý. A podle všeho také byl,“ usmíval se znalec českého showbyznysu Pavel Rousek a podotkl, že na červeném koberci byla Dyková v červených pouzdrových šatech jedna z nejkrásnějších celebrit vůbec.

Jsou stále pod drobnohledem

Přitom to s nimi ještě před několika měsíci vypadalo nedobře. „Jsem v depu a rozhoduji se, po jakých kolejích se vydám. Cítím, že je důležité věnovat se sama sobě. Je těžké si o tom povídat, ale zároveň mám pocit, že stačí naznačit a ženy vědí, co tím myslím,“ tvrdila Dyková a zdálo se, že přijde nevyhnutelný konec manželství. O důvodech se v zákulisí českého showbyznysu samozřejmě vehementně diskutovalo.

Někteří lidé poukazovali na to, že je mezi manželi příliš velký věkový rozdíl (ona je o sedm let starší než on). „Padalo i jméno Beáty Kaňokové, se kterou měl Dyk cosi mít během natáčení seriálu Pan profesor. Ale všechno to byly jen takové domněnky, částečně i drby. Možná něco z toho pravda byla, ale kdo ví, jaká část a kolik procent. Nicméně nic neobvyklého, tak to prostě chodí. A jelikož jsou slavní, musí prostě počítat s tím, že budou neustále pod drobnohledem a lidé i média je budou řešit,“ usmíval se Rousek.

Udělali to nejlepší, co mohli

Dnes je ale všechno jinak. Možná na tom má svůj podíl i pouť z portugalského Porta do španělské Compostely, kterou pár společně absolvoval. „Člověk vypne, soustředí se jen na sebe a na toho druhého. A přijdou krize, které musí řešit. Jiné, než jestli měl něco s tou nebo onou. Právě v takových chvílích se ukáže, jestli je vztah silný, nebo ne. Zkrátka udělali to nejlepší, co mohli, že se někam vydali jen sami dva. A nejspíš si dokázali, že není důvod, aby o svém manželství pochybovali. Jestli Dyková mluvila o tom, že je v depu a neví kudy kam, tak z něj evidentně vyjeli.“

A je tu ještě jedna věc. Herečka má za sebou rozvod s filmovým producentem Pavlem Čechákem, který asi neprobíhal úplně hladce, a odnesla si z něj hodně bolestných vzpomínek. „Ona si pak začala s Dykem, filmový producent s Berenikou Kohoutovou. Takové malé české Beverly Hills,“ smál se Rousek.

Každopádně minulost je zapomenuta, jak ostatně ukázal i filmový festival v Karlových Varech. „Můžeme si říkat, na jak dlouho mají klid, kdy zase něco přijde nebo praskne. Nicméně je vidět, že jejich vztah je pevný,“ dodal Rousek.

Zdroj: autorský článek

