Jana Paulová je s manželem od 19 let, překvapila svým vztahem s tenistkou Krejčíkovou

Jana Paulová se čerstvé vítězce Wimbledonu poprvé ozvala poté, co Barbora Krejčíková vyhrála French Open, tedy zhruba před třemi lety. „Jiskra“ mezi nimi ale přeskočila o něco později. „Opravdu silné pouto ale mezi nimi vzniklo až další rok. Krejčíková měla cosi s rukou a byla na tom dost špatně psychicky. Tenkrát jí Paulová nabídla, že jí pomůže vyléčit ducha. Což se povedlo a dnes mají skvělý vztah,“ vysvětlil našemu webu Pavel Rousek.

Pomohla jí postavit se na nohy

Herečka ze seriálu Jedna rodina dokázala, že profesionální sportovkyně, která zrovna stála v jednom ze zlomových bodů své kariéry, alespoň na chvíli myslela na něco jiného než na tenis. „Měla pár měsíců čas, kdy se starala o svoji fyzickou rekonvalescenci. Tak jsem jí řekla, že bychom se zase mohli postarat o její rekonvalescenci psychickou, protože hrajeme komedie. Byla jsem moc šťastná, když jsem viděla, jak se směje, že ji naše představení baví,“ uvedla v rozhovoru pro Radiožurnál Paulová.

Krejčíková jí naopak pozvala na kurt, dokonce se ji snažila přeučit uchopení rakety. Zkrátka pevné přátelství vzniklo mezi dvěma ženami, u kterých by to možná nikdo nečekal. „Spousta lidí kroutí hlavou nad tím, že si takto sedly téměř sedmdesátiletá herečka a osmadvacetiletá tenistka. A to nemyslím ani k jedné zle, opravdu se vší úctou. Chci tím jen říct, že prostě nikdy nevíte, co si pro vás osud přichystá.“

Maminka chtěla bojkotovat svatbu

Na osud si ale Paulová stěžovat nemůže, málokdy jí ukázal odvrácenou tvář. Žije v dokonalém manželství (alespoň se tak tváří na veřejnosti) s hudebníkem Milanem Svobodou. „Potkala ho ve svých devatenácti letech, to ještě studovala na DAMU. O dva roky později se vzali. Její maminka s jejím výběrem nesouhlasila, možná kvůli jeho tehdy dlouhým vlasům. Dokonce hrozila, že jim nepůjde na svatbu. Asi si k dceři představovala někoho usedlejšího, serióznějšího. No, dnes víme, že se pletla,“ usmíval se Rousek.

Paulová se Svobodou v roce 2027 oslaví zlatou svatbu. A pokud byste zapojili Google či další vyhledavače a snažili se najít nějaký skandál těchto dvou, nepovede se vám to. „Když nepočítáme různé bulvární spekulace, že ona měla milence a on milenku, což se ale nikdy nepotvrdilo, tak jsou naprosto ‚čistí‘. Ze svého pohledu musím říct, že jsou takový přírodní úkaz. Moc podobných párů v showbyznysu není.“

Spokojená manželka i babička

Kromě toho, že je Paulová spokojenou manželkou, je také šťastnou babičkou. Její dceři Anežce se totiž před více než třemi lety narodila dcera Allegra Jana. Drobná kaňka na dokonalosti je v tom, že tato část její rodiny bydlí na Normanských ostrovech, které jsou nedaleko francouzského pobřeží. „Třeba se tam jednou odstěhuje. Chtěl bych říct na stará kolena, ale to v případě Jany Paulové asi ještě hodně dlouho platit nebude. Vždyť je pracovně stále v jednom kole, letos bude i ve StarDance jako nejstarší soutěžící v historii. A věřím, že dojde hodně daleko,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

