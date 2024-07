Berdych nebyl šéf gangu vyděračů. Skutečný boss Prokop začal jako Jonákův účetní, šla po něm i FBI

Jaromír Prokop byl šedá eminence českého zločinu, jehož kariéra začala v raných devadesátých letech a definitivně skončila až poměrně nedávno. Rodinný přítel Ivana Jonáka, který vždy věděl, na jakou stranu se přidat, začínal jako účetní. Pak působil jako údajný šéf Berdychova gangu, jako jediný však policistům uprchnul do USA, kde se zločineckou kariérou pokračoval.

Když se v Česku na ulici zeptáte na jméno Ivana Jonáka nebo Františka Mrázka, drtivá většina respondentů bude vědět, o koho jde. Na jméno Jaromíra Prokopa však zdaleka tolik lidí nezareaguje. Odpovídá to i rčení, že jména těch nejúspěšnějších zločinců nikdo nezná, protože se nenechali chytit. U Jaromíra Prokopa to platilo poměrně dlouho, ačkoliv u soudu jeho jméno zaznělo víc než dostkrát. Vůbec poprvé však, když se řešila vražda Ludviky Jonákové, manželky Ivana Jonáka a třicetiprocentní majitelky Discolandu Sylvie.

Držel se Jonáka od mládí

Jaromír Prokop se s Jonákem znal od mládí. Měl čich na dobré kšefty a po založení Discolandu Sylvie se stal v podniku účetním. Jak se diskotéce a erotickému klubu v jednom dařilo, Prokop stoupal na kariérním žebříčku výš a výš, a dokonce se nechal jmenovat ředitelem klubu. Reálným šéfem ale vždy zůstával Ivan Jonák – až do doby, kdy měl nechat zabít svou manželku a soud jej poslal na osmnáct, později na dvanáct let do vězení. Podle Ivana Jonáka byl ten, kdo zorganizoval vraždu jeho manželky, právě Prokop, který chtěl za pomoci jejího podílu ovládnout Discoland. Ten ale s Jonákem skončil a Prokop si tak musel hledat novou obživu.

Gangster mnoha zaměstnání

S bývalým kolegou Davidem Berdychem založil gang, který měl vydírat bohaté podnikatele v přestrojení za policisty. „Sice po odchodu z Discolandu dovážel auta z Německa, měl nějakou klempířskou firmu, ale zároveň se i zapojil do akcí gangu,“ říká v podcastu Hlasy zločinu novinář Jakub Kvasnička. Prokopovi patřila také zastavárna. Poctivé podnikání mu ale dlouho nevydrželo a vydíráním podnikatelů se daly vydělat jednoduché miliony.

Prokop měl akce gangu vymýšlet, ale u jejich provedení byl jen zřídka. „Pravděpodobně byl i ten, kdo spolupracoval s policií, komu policisté dávali tipy na oběti,“ přibližuje Prokopovo fungování Kvasnička s tím, že jakési duchovní otcovství gangu přiřknul soud právě Jaromíru Prokopovi. Když rukou členů gangu zemřel unesený zlatník, kterého chtěli vydírat, Prokop chtěl podle svých slov v gangu skončit. Jak dlouho ale Prokop byl skutečně členem gangu, se dá jen těžko určit. „Já jsem prostě účetní, měl jsem na starost management těch věcí. Nejsem žádnej násilník,“ hájil se později u soudu.

Policejní zátah strávil na dovolené

V roce 2004 přišel velký policejní zátah a drtivá většina členů gangu skončila za mřížemi. Respektive všichni kromě Jaromíra Prokopa, který byl shodou podivných okolností zrovna na dovolené v zahraničí. Z té už se ale nevrátil. V roce 2006 jej soud v nepřítomnosti označil za duchovního vůdce gangu a odsoudil na třináct a půl roku. Prokop přesídlil do USA, kde ale rozhodně nežil žádný poctivý život. Stal se z něj totiž padělatel dokladů.

Život psance v USA

„Jakákoliv policejní kontrola byla vždycky stres. Několikrát mě zastavili, ale přesvědčil jsem je, že ani nechtěli ukazovat občanku. Plus jsem jezdil hrozně opatrně a jenom dodávkama, protože pracovní auta nezastavujou. Pořád jsem si kontroloval, jestli mi svítí všechna světla. Bylo to těžký,“ řekl Prokop v rozhovoru pro Český rozhlas. Nakonec ale spadla klec, čeští policisté spolu s FBI jej dokázali dopadnout v roce 2020 poté, co se pokusil kontaktovat svého otce v Česku.

Změnil jsem se, tvrdí Prokop

Vzhledem k tomu, že Prokopa odsoudili v nepřítomnosti, měl právo na nový proces. Ten se odehrál až v roce 2022, v době, kdy všichni členové původního gangu měli již své tresty odsezené. Původní trest třináct a půl roku ve vězení soud Prokopovi snížil na deset let. „Je to pro mě těžký, když se koukám sám na sebe v roce 1995, tak nechápu, že jsem nerozeznal tu nesmyslnost. Chci tím říct, že jsem úplně někdo jinej,“ řekl u soudu o své zločinecké kariéře.

