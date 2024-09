Britská ponorka HMS Thunderbolt: Testy přežila, vyčkávané italské korvety už ne

Britská ponorka třídy T, HMS Thetis, byla na vodu spuštěna v červnu 1938. Plavidlo o délce 84 metrů mělo výtlak 1 110 tun (na hladině) a 1 590 tun (pod hladinou). Mohla vyvinout rychlost přes 15 uzlů, její dosah činil 4 500 nm (8 300 km). Nicméně Thetis nevstoupila do služby, protože zanedlouho po spuštění na vodu ji potkala tragédie. Dne 1. června se konaly zkoušky, po jejichž absolvování by byla o něco blíže zařazení do služby.

Incident se stal poté, co vnitřní poklop k torpédové komoře byl otevřen a současně byl otevřen také vnější poklop do moře. Čtyřem mužům se podařilo uniknout jisté smrti, když vyplavali únikovou komorou, nicméně pátý člen posádky zpanikařil a ucpal ji. Následkem tragédie zahynulo 99 námořníků, jak uvádí web Warhistoryonline.com. A právě toto neštěstí vedlo k tomu, že byly upraveny všechny torpédové komory na britských a australských ponorkách.

Zachráněná ponorka

Nicméně Britové nechtěli o ponorku přijít, a tak ji z mořského dna zachránili. Jak uvádí server We Are The Mighty, plavidlo se nacházelo v mělkých vodách, což ulehčilo celou operaci. V roce 1940 pak vstoupila do služby už jako HMS Thunderbolt a započala svou krátkou válečnou kariéru. Během 18 měsíců sloužila ponorka v Atlantiku. V prosinci 1940 hlídkovala v Biskajském zálivu, 15. prosince jí zkřížila cestu italská ponorka Capitano Tarantini. Thunderbolt neváhal a nepřítele poslal pod vodu.

Na podzim 1942 byl Thunderbolt společně se sesterskými plavidly upraven tak, aby mohl nést lidská torpéda Chariot. Během druhé světové války představovala řiditelná torpéda netradiční prostředky na oslabení protivníka. Na vlastní kůži to zažili Italové. V prosinci 1942 byl Thunderbolt převelen do Středozemního moře.

První úspěchy ponorky

Ponorka se zúčastnila operace Principal, nicméně její první kapitola nakonec nebyla úspěšná. Další akce byla zaměřena proti přístavu Palermo v lednu 1943 a zde se už úspěch dostavil.

Ve dnech 2.–3. ledna se lidská torpéda dostala nepozorovaně do přístavu a zaminovala zde kotvící plavidla. Lehký křižník Ulpio Traiano, který byl skoro před dokončením, se 3. ledna potopil, stejně tak nákladní loď SS Viminale. Další mise zavedla Thunderbolt do přístavu Tripolis ve Středozemním moři. Mělo se zabránit blokádě přístavu ze strany Osy, který měl být obsazen britskou 8. armádou.

Nakonec Britové 23. ledna 1943 Tripolis skutečně obsadili a 8. února se dostali na tuniské hranice. Poté 20. února 1943 ostřeloval Thunderbolt albánskou loď Villanzen Veli, ale musel se potopit, protože čelil kombinované palbě z italského pomocného křižníku Brindisi a pobřežní baterie, zatímco albánská loď utržila pouze malé poškození.

Italská past sklapla

Italská plavidla se však stala Thunderboltu nakonec osudnými. Britská ponorka se pohybovala v březnu 1943 nedaleko Sicílie, kde hlídkovala italská korveta Cicogna, které velel bývalý ponorkář. Ten věděl, jak se chovat v situaci, kdy cíl chce uniknout. O to se také Thunderbolt pokusil a začala honička kočky s myší. Po dvou dnech byl vztyčen periskop ponorky, posádka se potřebovala přesvědčit, že italskému plavidlu pláchla. Jenže to byl omyl. Cicogna si počkala a zaútočila na britskou ponorku hlubinnými náložemi, což bylo pro Thunderbolt fatální. Ponorka klesla na dno se všemi muži posádky. Podruhé a naposledy.

Zdroje: Warhistoryonline.com, We Are The Mighty

