Kuchařová se definitivně odepsala. Tahle její slova jsou už moc

Krásná blondýnka s okouzlujícím úsměvem, která i díky svému titulu Miss World pomáhá „celému světu“ a neublížila by živé duši. Hodně lidí takto Taťánu Kuchařovou vnímalo a ona se tak podle mnohých snažila do této role stylizovat. To je ale pryč. Poté, co soudce přečetl některé její zprávy, které „prohodila“ s novinářem Lubošem Procházkou, přišlo vystřízlivění.

Kdo na veřejnost vypustil citlivé údaje z církevní žaloby, tedy například to, že se Ondřej Brzobohatý rád převléká do dámských šatů, a další informace? To je předmětem jednání Obvodního soudu pro Prahu 2. Zatím posledního stání se muzikant zúčastnil, jeho bývalá manželka Taťána Kuchařová nikoli. Soudce dlouhých pět hodin četl whatsappovou komunikaci z čísla modelky, adresátem byl novinář Luboš Procházka, ale i Brzobohatý.

Nejsi normální!

Ze zpráv bylo patrné, že herec se nejprve snažil manželství zachránit. Brzobohatý obhajoval svoji zálibu v převlékání s argumentem, že tím přeci nikomu neubližuje. „Nedokážu překousnout, že vůbec existuje nějaká hypotetická možnost, že by ses za mě kdy styděla. Já bych takový pocit vůči tobě neměl, i kdybys prohlásila na veřejnosti, že si strkáš do prc*ny lilek. Tvoje láska s podmínkou je něco, co nedokážu přijmout,“ psal Brzobohatý.

Reakce modelky byla jednoznačná: „Nebudu si o tom s tebou přes zeď dopisovat, vážně tento vztah ničíš. Nejsem matka tvých dětí, aspoň že tohle už vím, a taky to, že jsi schopen na základě hypotézy všeho nechat. Smiř se s tím, není normální se převlíkat. Mně by ubližovalo tě takhle vidět. Shazuje tě to jako chlapa přede mnou.“

Kujme pikle, kujme pikle

Možná ještě větší rozruch však udělaly zprávy, které bývalá Miss World psala novináři Luboši Procházkovi. Z těch jasně vyplynulo, že se Kuchařová snažila svého ex zdiskreditovat: „Můj ex tají svoji nevyhraněnou, nevyřešenou orientaci a to, že má vážné transsexuální problémy a potýká se léta i s dalšími závislostmi. Neřekla jsem opravdu ještě nic, a až to praskne, budou za pitomce oni (některá média, pozn. red.).“ Na to jí Procházka odepsal: „Mají ho za hodného chlapa, co přece pořád maká a tvoří. Tohle bychom se měli pokusit zbořit. Chce to fakt dobře promyslet.“

Poté modelka s Procházkou řešila, jak dostat do médií snímky, na kterých měl být Brzobohatý zachycený v homosexuálním klubu v Berlíně. Kuchařové nervozita narůstala, jak se nikdo neměl k tomu, aby fotky zveřejnil. Řešili, jak to udělat, aby fotky například „náhodou“ unikly na internet.

Brzobohatý se za svou ex omluvil

Věci většinou nejsou černobílé, ale přepisy konverzací minimálně odebírají Kuchařové „svatozář“, kterou jí ještě nedávno někteří lidé přisuzovali. „Veřejné mínění se mění, to je pravda. Byť má paní Kuchařová stále řadu lidí na své straně. Až do soudu si kdokoli mohl myslet, že si pan Brzobohatý něco vymýšlí, že zveličuje apod. Navíc paní Kuchařová o něm mluvila jako o toxickém člověku. Ale citace konverzací, to je silný kalibr. Velmi těžko se jí bude argumentovat a hledat cesty, jak z toho ven,“ řekl pro Čtidoma.cz znalec českého showbyznysu, fotograf Pavel Rousek.

„Slyšel jsem spoustu naprosto šílených nesmyslů. Chtěl bych se všem omluvit za svou bývalou ženu, protože kvůli ní jste teď promarnili svůj čas, který je nejdražší v životě,“ konstatoval po soudním jednání Ondřej Brzobohatý směrem k novinářům. Pro pořádek je třeba dodat, že prostor k vyjádření byl nabídnut i Taťáně Kuchařové. Ta to ale odmítla. Další stání je naplánované na 23. října.

Zdroj: autorský článek

