Tomicová zase přišla o všechno! Chudák, tohle si nezasloužila

Měla naskočit do podzimních projektů televize Prima. Jenže Pavle Tomicové se dost možná v televizi definitivně zavřely dveře. „Z některých vyjádření je patrné, že s ní příliš nepočítají. Padají slova o tom, že o ní sice uvažují, ale nic konkrétního. To není příliš optimistické,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek. Štěstí navíc herečka nemá ani v milostném životě.

Osud se s herečkou ze seriálu ZOO příliš nemazlí. Je všeobecně známé, že jí první manžel utekl s mužem, protože zjistil, že je gay. A devatenáct společných let po boku herce Ondřeje Malého skončilo malou tragédií. „Měl poměr s její kamarádkou Kristýnou Kociánovou. Nakonec za ní odešel, dnes spolu mají malého syna a jsou spokojeni,“ uvedl Pavel Rousek.

Na Primě si asi dají pozor

Pro Tomicovou to samozřejmě byla obrovská rána. Zhroutila se, nechodila bez omluvy na natáčení ZOO, psychicky na tom byla velmi špatně. „Trvalo dva roky, než se dala alespoň nějak dohromady. Nikdo si ale přeci nemohl myslet, že na Primě nad vším mávnou rukou a přivítají ji s otevřenou náručí. Samozřejmě ji nepošlou přímo do háje, na druhou stranu to ale rozhodně nevypadá na to, že by jí chtěli dát nějakou velkou šanci. Alespoň ne v nejbližší době.“

I když má samozřejmě Tomicová polehčující okolnosti, proč před časem nechodila na natáčení, z profesního hlediska je to velké špatné. Soukromý život a rozchod s manželem je jedna věc, dodržování závazků druhá. „Je to tak. Nikdo se dnes nemůže divit, pokud si na Primě budou dávat velký pozor.“

Herečka nezůstane na dlažbě. V kuloárech českého showbyznysu se hovoří o tom, že by měla naskočit do filmu režiséra Šimona Hrubého s názvem Chica Checa. Podle všeho ztvární Zdenu, matku, která se musí vyrovnat s tím, že její syn je na kluky. Vzhledem k jejím zkušenostem s prvním manželem je to od Hrubého docela dobrá volba. V roce 2026 se pak Tomicové rýsuje role v thrilleru Z města na venkov.

Nosek je jen kamarád?

Podmínkou pro výše uvedené projekty samozřejmě je, že se opět „nenatře zmizíkem“ tak, jako to udělala po zradě Malého. Tenkrát zrušila všechny závazky, dokonce přestala hrát i v divadle. Odjela z Prahy a vypadalo to, že má hodně problémů sama se sebou. „Naštěstí vždycky kolem sebe měla hodně lidí, kterým na ní záleželo. Podrželi ji, mohla se na ně spolehnout. A pomalu se dávala dohromady,“ tvrdil Rousek.

Chvíli se zdálo, že si našla novou známost. Pohyboval se kolem ní kolega Robert Nosek, vyzvedával ji v bytě, jezdili spolu na výlety. „Spíš to byl kamarád. Jestli s výhodami, to těžko říct. Ale nemyslím si, že šlo nebo ještě jde o nějakou vážnější známost. Ale jsem si celkem jistý, že herečka někoho zajímavého dřív nebo později potká. Nakonec, zhubla dvanáct kilo a vypadá opravdu dobře,“ dodal pro Čtidoma.cz Pavel Rousek. Pro Tomicovou je ale nejdůležitější, aby byla srovnaná sama v sobě. Další nevyrovnanost by ji mohla stát hereckou kariéru, ať už by přišla z jakéhokoli důvodu.

Zdroj: autorský článek

